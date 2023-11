Palpite Fluminense x Coritiba - Campeonato Brasileiro - 25/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Fluminense x Coritiba, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor das Laranjeiras faz os seus últimos jogos na Série A, já em preparação para o Mundial de Clubes, e nesta 35ª rodada recebe o Coxa no Maracanã.

O Coritiba se distanciou do lanterna América-MG após uma sequência positiva, mas continua bem afundado na zona da degola.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.50 na Betano Total de gols de um time Coritiba para não marcar 2.20 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Germán Cano 1.82 na Betano

Flu é mandante que menos perdeu no Brasileirão

A campanha do Flu não chama tanta atenção, entrando nesta 35ª rodada ocupando apenas a 8ª posição. Porém, no Maracanã este time é quase que imbatível.

Em 17 partidas como mandante, o Fluminense só foi derrotado em uma única ocasião, vencendo 12 vezes, incluindo a mais recente, quando bateu o São Paulo por 1 a 0.

Além disso, na última vez que os times se enfrentaram no Rio, o Flu venceu categoricamente por 5 a 2.

Palpite 1 - Fluminense x Coritiba - Vitória do Fluminense: 1.50 na Betano.

Bons números defensivos para Diniz e cia

Nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, o Fluminense não sofreu gols em três jogos, e ao todo só foi vazado uma vez.

O Tricolor das Laranjeiras também contará com o retorno do zagueiro Nino, que não entrou em campo contra o São Paulo, cumprindo suspensão pela expulsão na rodada anterior.

Nos jogos em casa, o Fluminense sofreu menos de um gol por partida, tendo levado 14 em 17 jogos.

Palpite 2 - Fluminense x Coritiba - Coritiba para não marcar: 2.20 na Betano.

Artilheiro de 38 gols

Cano segue muito bem obrigado, cumprindo o seu papel de goleador do Fluminense. Contando as quatro competições que disputou em 2023, Cano já soma 38 gols.

O centroavante do Flu foi decisivo na última vitória do Fluminense, marcando o único gol do triunfo por 1-0 contra o São Paulo.

Neste Brasileirão, Cano pode não brilhar, mas é, mesmo assim o artilheiro do Flu na competição. São oito gols, dois a mais do que Vinícius Moreira.

Palpite 3 - Fluminense x Coritiba - Germán Cano para marcar a qualquer momento: 1.82 na Betano.