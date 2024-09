Palpite Fluminense x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 13/4/24

Entre os destaques da rodada inicial do Brasileirão está o confronto entre Bragantino e Fluminense no Estádio Maracanã.

Confira os nossos palpites para esta partida entre o Massa Bruta e o Tricolor das Laranjeiras neste sábado (13).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 2.05 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.75 na KTO Total de gols Três ou mais 1.85 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Bragantino vem de derrota pesada

A equipe de Pedro Caixinha visitou o Racing pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e foi superado por 3-0.

Esta derrota foi a quarta seguida do Bragantino atuando longe de seus domínios, sem vencer distante do Estádio Nabizão desde o dia 24 de fevereiro, quando superou o Ituano pelo placar mínimo.

Após empatar na estreia da Libertadores, o Fluminense venceu por 2-1 o Colo-Colo no Maracanã na última quarta (10) e lidera seu grupo com quatro pontos.

Palpite 1 - Fluminense x Bragantino - Vitória do Fluminense: 2.05 na KTO.

Defesa do Flu foi explorada no fim do Carioca

Os comandados de Fernando Diniz não demonstraram muita solidez defensiva nas suas últimas aparições no Campeonato Estadual.

Em seus três últimos jogos no Carioca, contando as duas partidas com o Flamengo e o duelo pelo fim da primeira fase com o Fogão, o Flu sofreu sete gols neste período.

O único desses três jogos no qual o Tricolor das Laranjeiras não sofreu gols foi a volta da semi com o Fla, quando o Mengão administrou sua ampla vantagem construída com triunfo por 3-0 na ida.

Três a zero que foi o placar sofrido pelo Bragantino em seu último jogo, também sinalizando problemas no setor defensivo. Por isso, acreditamos no palpite de ambos marcarem.

Palpite 2 - Fluminense x Bragantino - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.75 na KTO.

Histórico favorável ao Flu no Rio de Janeiro

O Tricolor das Laranjeiras coloca à prova uma sequência de quatro vitórias em casa contra o Bragantino, que se deu início em junho de 2021.

Contudo, nas três vitórias mais recentes do Flu em casa diante do Bragantino, a equipe visitante sempre marcou um gol, perdendo todos os jogos por 2-1.

Na sua última aparição, o Fluminense também venceu sofrendo gol em casa, batendo o Colo-Colo por 2-1.

Palpite 3 - Fluminense x Bragantino - Três gols ou mais: 1.85 na KTO.