Palpite Fluminense x Botafogo - Campeonato Carioca - 3/3/24

Em partida da 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense recebe o Botafogo.

O confronto acontece no dia 3 de março (domingo), no Estádio Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as análises de nossos editores e os principais palpites para este primeiro clássico Vovô de 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 2.40 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.91 na Betano Metade com mais gols Segundo tempo 2.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Fluminense pode eliminar um rival

O Tricolor das Laranjeiras, embalado após o título inédito da Recopa Sul-Americana, agora volta a se concentrar nos jogos do Campeonato Carioca, no qual já tem um clássico contra o Botafogo.

A equipe de Fernando Diniz, já classificada para a próxima fase, terá a oportunidade de eliminar o Botafogo, uma vez que a equipe está na quinta posição e precisa vencer para tentar garantir uma vaga.

Dessa forma, com o Fluminense leve, em casa e enfrentando um Botafogo pressionado, o favoritismo recai ao time campeão da América.

Palpite 1 - Fluminense x Botafogo - Fluminense vence: 2.40 na Betano.

Dois ataques potentes

Com 15 gols cada, Botafogo e Fluminense juntos atingem a marca de 30 tentos. E, considerando que dez jogos foram disputados por cada um, a média individual das equipes sugere que cada equipe marque pelo menos 1,5 por partida.

Dessa forma, e entendendo a necessidade do Botafogo de vencer essa partida, a equipe deve se abrir na tentativa de alcançar as redes, e essa exposição pode levar o time a sofrer contra-ataques.

Ainda, com jogadores de grande talento dos dois lados, como Tiquinho Soares pelo Botafogo e Germnán Cano pelo Fluminense, as chances de bola na rede para as duas equipes se intensificam.

Palpite 2 - Fluminense x Botafogo - Sim para ambos marcam: 1.91 na Betano.

Fluminense tem feito e sofrido muitos gols no segundo tempo

Nos últimos quatro jogos realizados pelo Tricolor Carioca, em todos eles as partidas terminaram com mais gols na segunda etapa.

Indo além nesse recorte do Fluminense, é curioso analisar que dos seis gols marcados nesses quatro últimos jogos, todos foram realizados especificamente no segundo tempo.

Nesse sentido, e considerando que no segundo tempo pode bater um desespero no Botafogo ao ver a vaga para as semifinais indo embora, é um palpite embasado considerar que a etapa conclusiva seja a parte com mais gols.

Palpite 3 - Fluminense x Botafogo - Segundo tempo com mais gols: 2.05 na Betano.