Palpite Fluminense x Boavista - Campeonato Carioca - 02/02/25

Perigosamente distante do G4 após seis rodadas, o Tricolor das Laranjeiras entra em campo no Maracanã diante do Boavista.

Confira os nossos palpites para esse embate válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.30 na KTO Total de gols Menos do que 2.5 1.84 na KTO Ambas as equipes marcam Não 1.50 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Boavista não vence desde a primeira rodada

O Boavista estreou na temporada batendo o Flamengo sem os seus principais jogadores e desde então não sabe o que é vencer no Campeonato Carioca.

A equipe do Fluminense não vem dos melhores resultados, mas existem algumas ressalvas a serem feitas.

O Botafogo que o Fluminense enfrentou na última rodada do Estadual não foi o mesmo que vinha atuando pelo estadual, com esse clássico marcando a estreia dos titulares do Glorioso na atual temporada.

Sem contar que o Tricolor das Laranjeiras vem de uma sequência de três jogos como visitante, retornando ao Maracanã, onde não perde há oito jogos.



Palpite 1 - Fluminense x Boavista - Vitória do Fluminense: 1.30 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Boavista pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.



Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Não há um grande ataque em campo neste confronto

O Fluminense não vem conquistando os melhores resultados possíveis, algo que não pode ser direcionado como culpa de sua defesa, desempenhando um bom papel.

Apenas o Botafogo, na última rodada, conseguiu marcar mais de um gol no Tricolor das Laranjeiras em 2025.

A equipe do Boavista certamente não se apresenta como a mais qualificada para alterar esse bom retrospecto defensivo do Flu, possuindo quatro gols em seis aparições.



Palpite 2 - Fluminense x Boavista - Menos do que 2.5 gols: 1.84 na KTO.

Boavista não marca há dois jogos

Enfrentando Madureira e Nova Iguaçu em suas últimas atuações, o Boavista deixou o gramado sem balançar as redes, empatando ambos os jogos por 0-0.

Desde que marcou dois gols ao bater o Fla na rodada inicial, o Boavista não fez mais gols atuando como visitante.

O único time que possui uma defesa superior a essas duas equipes após seis partidas do Carioca é o Vasco, que só foi vazado três vezes.

Palpite 3 - Fluminense x Boavista - Não para ambos os times marcarem: 1.50 na KTO.