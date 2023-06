Palpite Fluminense x Bahia – Campeonato Brasileiro – 24/6/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre o Fluminense e o Bahia pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre o Fluminense e o Bahia pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.

Fluminense para ganhar: 1.61 na bet365

1.61 na bet365 Menos de 2.5 gols: 1.80 na bet365

1.80 na bet365 Germán Cano para marcar a qualquer hora: 1.83 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Saiba como usar o código bônus bet365

Conheça o PIX bet365

Confira as dicas da bet365 Brasil

Fluminense é o favorito

Apesar de ser quinto colocado na tabela, o Fluzão teve falta de criatividade coletiva nos últimos encontros, perdendo para a Libertadores e empatando dois jogos sucessivos do Brasileirão.

Mas na luta para espantar a má fase e voltar a briga pelo topo da tabela, tem de enfrentar um Esquadrão de Aço moralizado pela vitória sobre o campeão Palmeiras no último jogo.

Ainda assim, o mando de quadra dita o favorito, especialmente porque o tricolor carioca não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos no seu estádio.

Palpite 1 - Fluminense x Bahia - Fluminense para ganhar: 1.61 na bet365.

Média baixa de gols deve ser considerada

Como visitante o Bahia se mostra geralmente tímido, tanto que nos últimos cinco jogos fora de casa não conseguiu marcar nenhum gol.

Já o Fluminense terá o apoio da torcida no sempre fervoroso ambiente do Maracanã.

Com média de 1.5 gols marcados por jogo nesta temporada do Brasileirão, se espera que o mandante consiga balançar as redes adversárias, mas não se espera um grande volume de gols, devido às recentes fracas atuações do time.

Palpite 2 - Fluminense x Bahia - Menos de 2.5 gols: 1.80 na bet365.

Gol de Cano é aguardado

O atacante argentino chegou ao Fluzão em 2022 e rapidamente virou astro, se destacando com seu volume de gols, batendo até recordes.

Com 26 gols, ele se tornou o maior goleador estrangeiro da história do Brasileirão em uma temporada.

Em 2023, o camisa 14 do tricolor carioca balançou as redes adversárias em 25 ocasiões nas 32 partidas que disputou em todas as competições, apontando três tentos pelo Brasileirão Série A.

O fato de ele saber recuar, buscar o jogo e arriscar em chutes de longe quando o time tem falta de criatividade, justifica que Cano seja o jogador mais bem cotado para chegar ao gol neste encontro.

Palpite 3 - Fluminense x Bahia - Germán Cano para marcar a qualquer hora: 1.83 na bet365.