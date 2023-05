Palpite: Flamengo x Goiás – Brasileirão Série A – 10/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre o Flamengo e o Goiás pela quinta rodada do Brasileirão - Série A.

Nesta quarta-feira, 10 de maio, às 20h, o Maracanã será palco do confronto entre Flamengo e Goiás pela 5ª rodada do campeonato brasileiro de futebol.

Com três derrotas e apenas uma vitória cada nas rodadas anteriores, ambos os times estão na zona de rebaixamento (17º e 18º respetivamente) e sob pressão para vencer e iniciar sua recuperação.

Confira o código promocional Betano e o código bônus bet365.

Dicas de apostas Flamengo x Goiás

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Flamengo e Goiás pelo Brasileirão - Série A.

Flamengo para vencer o jogo

1.25 na bet365

1.29 na Sportingbet

1.27 na Betano

Ambas as equipes marcam - Não

​1.66 na bet365

1.62 na Sportingbet

1.65 na Betano

Pedro para marcar a qualquer hora

​1.80 na bet365

1.70 na Sportingbet

1.75 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Mando de campo dita favorito

Os maus resultados do Flamengo levaram a que jogadores e diretoria fossem alvo de protestos da torcida, mas ao jogar em casa, os comandados de Jorge Sampaoli têm boas chances de iniciar o processo de recuperação na temporada.

Já a equipe de Emerson Ávila não parece ter argumentos suficientes para pontuar no ambiente fervoroso do Maracanã, onde o Mengão é favorito.

Aposta 1 - Flamengo x Goiás - Flamengo para vencer: 1.25 na bet365, 1.29 na Sportingbet e 1.27 na Betano.

Defesa desfalcada do Goiás favorece Flamengo

Em quatro rodadas do Brasileirão, o Goiás sofreu nove gols e marcou em apenas um jogo, o de estreia, o que indica que o time terá dificuldade de balancear as redes no Maracanã.

Os comandados de Jorge Sampaoli têm boas chances de marcar com alguma facilidade, especialmente porque o time esmeraldino está muito desfalcado.

Além do goleiro Tadeu, ainda em recuperação de uma fratura no quinto dedo da mão direita, os habituais zagueiros titulares Lucas Halter e Bruno Melo, estão suspensos.

Aposta 2 - Flamengo x Goiás: Ambas as equipes marcam – Não: 1,66 na bet365, 1.62 na Sportingbet e 1.65 na Betano.

O retorno de Pedro

Na última rodada do Brasileirão, Pedro não atuou devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, mas já está recuperado e disponível para retornar à titularidade no Mengão.

O jogador vai liderar o ataque rubro-negro na ausência de Gabigol, que está fora por suspensão após ter levado terceiro cartão amarelo na última rodada, frente ao Athletico-PR.

Com sete gols marcados em seus últimos quatro jogos, Pedro é uma boa aposta para marcar a qualquer hora na quarta-feira, especialmente frente a uma defesa esmeraldina muito desfalcada.

Aposta 3 - Flamengo x Goiás - Pedro para marcar a qualquer hora: 1.80 na bet365, 1.70 na Sportingbet e 1.75 na Betano.