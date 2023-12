Palpite Flamengo x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 3/12/23

Confira quais os palpites para apostar na partida entre Flamengo x Cuiabá, no Brasileirão Série A.

As chances de título do Mengão diminuíram consideravelmente com a derrota por 3-0 para o Galo, e agora a equipe recolhe os cascos recebendo o Cuiabá no Maracanã.

A equipe mato-grossense chega no fim do Brasileirão com senso de dever cumprindo, fazendo uma campanha sem maiores riscos, podendo até buscar uma posição na primeira metade da tabela.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Flamengo e partida com pelo menos dois gols 1.50 na Betano Especial Flamengo marcar em ambos os tempos 2.02 na Betano Total de gols Partida com três gols ou menos 1.42 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Mengão marcando com frequência

O Flamengo caiu diante da equipe com o melhor segundo turno do Brasileirão, mas de maneira geral os números sob o comando de Tite são positivos.

Anteriormente a rodada passada, o Rubro-Negro Carioca havia somado 13 dos últimos 15 pontos que disputara, com uma média de dois gols por jogo.

De maneira geral, a última partida do Flamengo que não teve pelo menos dois gols marcados foi o seu triunfo por 1-0 contra o Vasco, ainda no fim de outubro.

Palpite 1 - Cuiabá x Flamengo - Flamengo para vencer e partida ter pelo menos dois gols: 1.50 na Betano.

Rubro-Negro se impõe em diferentes fases do jogo

O Flamengo é capaz de influenciar o jogo com substituições como poucas equipes no Brasil, isso em função de seu forte banco de reservas.

Na vitória por 3-0 contra o América-MG na rodada passada, por exemplo, Éverton Ribeiro saiu do banco para marcar um dos três gols.

Levando isso em consideração, em três de seus últimos quatro triunfos, o Mengão balançou as redes em ambos os tempos, fazendo isso em vitórias contra Fortaleza, Palmeiras e América-MG.

Palpite 2 - Flamengo x América-MG - Flamengo marcar em ambos os tempos: 2.02 na Betano.

Três gols vem sendo o limite de jogos do Fla

Apesar de quase sempre estar anotando o seu, sem passar muito jogos em branco como foi o caso na rodada passada, os jogos do Fla não vem tendo muita trocação no placar.

Desde a derrota para o Grêmio por 3-2, o Mengão realizou sete partidas que terminaram ao todo com 17 gols, sendo que a maioria teve exatos três gols.

Foram duas vitórias por 3-0 e duas derrotas, uma também por 3-0 e outra por 2-1.

Palpite 3 - Flamengo x América-MG - Partida com no máximo três gols: 1.42 na Betano.