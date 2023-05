Palpite: Flamengo x Corinthians - Campeonato Brasileiro – 21/5/23

O Flamengo recebe o Corinthians no clássico das duas maiores torcidas do Brasil, neste domingo (21), às 16h.

Nesta semana, o Mengão não consegui sair do zero a zero mesmo com uma vantagem numérica contra o Fluminense na Copa do Brasil.

Já o Corinthians passa por uma fase ruim, sem vitórias desde o fim de abril, e precisa dos três pontos para se distanciar um pouco da zona de rebaixamento, atualmente na décima sétima colocação.

Confira as dicas de aposta para Flamengo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 21/5/2023

A Goal está aqui para apresentar sugestões de apostas encontradas nos melhores sites para este confronto

Vitória do Flamengo

1.45 na bet365

1.49 na Sportingbet

1.45 na Betano

Não para ambos os times marcarem

1.70 na bet365

1.63 na Sportingbet

1.65 na Betano

Gabriel Barbosa para marcar a qualquer momento

2.05 na bet365

2.10 na Sportingbet

2.10 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Momento ruim do Timão, e Flamengo com duas vitórias recentes

O Rubro-Negro se recuperou de uma sequência de três derrotas seguidas no Brasileirão, que se iniciou após a segunda rodada, e só terminou com a vitória contra o Goiás na quinta rodada, por 2-0.

Nos três jogos mais recentes, a equipe de Jorge Sampaoli acumula duas vitórias e um empate. O time não conseguiu sair do zero com o Fluminense pela Copa do Brasil, neste meio de semana, mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um homem a mais.

Já o Corinthians ainda não sabe o que é vencer sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, com o revés mais recente sendo a derrota para o Atlético-MG pela Copa do Brasil, por 2-0. A última vitória do Timão foi lá atrás contra o Remo, na fase anterior desta mesma Copa do Brasil.

Aposta 1 - Flamengo x Corinthians - Vitória do Flamengo: 1.45 na bet365, 1.49 na Sportingbet e 1.45 na Betano.

Corinthians não demonstra poder de fogo longe da Neo Química Arena

Em três jogos fora de casa neste Brasileirão, o Timão não tem incomodado seus oponentes longe de seus domínios, tendo marcado apenas dois gols em quatro partidas como visitante, sendo que ambos vieram em derrotas, para o Goiás, por 3-1, e para o Palmeiras, por 2-1.

Nas suas duas últimas viagens, o Corinthians voltou para casa com derrotas, e sem balançar as redes, perdendo para o Botafogo por 3-0, pelo Brasileirão, e mais recentemente para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, por 2-0.

Aposta 2 - Flamengo x Corinthians - Não para ambos os times marcarem: 1.70 na bet365, 1.63 na Sportingbet e 1.65 na Betano.

Gabriel Barbosa é o artilheiro do Flamengo neste Brasileirão

O atacante Rubro-Negro tem bons números neste início de competição, tendo marcado em três oportunidades, com apenas cinco jogos, já que teve que cumpri suspensão por acúmulo de cartões amarelos, outra estatística no qual o goleador Rubro-Negro é prolífico.

Ao todo, o camisa 10 do Flamengo possui 12 gols nesta temporada, sendo que balançou as redes por cinco diferentes competições.

Aposta 3 - Flamengo x Corinthians - Gabriel Barbosa para marcar a qualquer momento: 2.05 na bet365, 2.10 na Sportingbet e 2.10 na Betano.