Palpite Flamengo x Volta Redonda - Campeonato Carioca - 10/2/24

Em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca, a equipe do Flamengo, atuando como mandante, recebe o Volta Redonda.

O confronto acontece no dia 10 de fevereiro (sábado), no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence ambos os tempos 2.32 na Betano Jogador a marcar Gabriel Barbosa a qualquer momento 1.75 na Betano Gols Mais/Menos Volta Redonda menos de 0,5 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo vem forte contra o Volta Redonda

Encerrado sua sequência de clássicos, das quais empatou por 0 a 0 com o Vasco e venceu o Botafogo por 1 a 0, a equipe de Tite enfrenta o Volta Redonda.

A equipe visitante vem de uma sequência de três jogos sem perder (duas vitórias e um empate). Porém, dada a disparidade de força entre os elencos, parece pouco provável que o Volta Redonda consiga segurar um empate ou arriscar uma vitória.

Afinal de contas, o Flamengo segue invicto no ano. E, tendo ainda como força extra o fator campo, é esperado que a equipe Rubro-Negra consiga se sobressair contra seus adversários, inclusive de forma absoluta, vencendo nos dois tempos.

Palpite 1 - Flamengo x Volta Redonda - Flamengo vence em ambos os tempos: 2.32 na Betano.

Gabi tem tido oportunidades com Tite

Gabriel Barbosa, inegavelmente, é um dos grandes jogadores da história do Flamengo. Gabigol foi o artilheiro da equipe em 2022 com 30 gols, e vice-artilheiro em 2023, com 20.

Para essa temporada, embora tenha ficado evidente que Tite deve optar por Pedro como atacante titular da equipe, o treinador tem dado muitas oportunidades para Gabriel, que tem começado jogando em partidas do estadual.

Nesse sentido, conhecendo o talento do atleta e o trabalho do técnico da equipe, é um palpite interessante que Gabriel marque seu segundo gol no ano.

Palpite 2 - Flamengo x Volta Redonda - Gabriel Barbosa marca a qualquer momento: 1.75 na Betano.

Flamengo tem a melhor defesa do campeonato

No histórico geral de 71 jogos, o Rubro-Negro marcou 152 gols (média de 2,14 por partida). Enquanto isso, o Volta Redonda marcou apenas 46 (média de 0,46 por jogo).

Ou seja, além do Flamengo atual apresentar um elenco muito forte em seu setor defensivo, o histórico do duelo já mostra que a defesa Rubro-Negra vem se sobressaindo contra o Volta, que por sua vez, apresenta menos de um gol por confronto.

Nesse sentido, acreditamos que a equipe visitante possa encontrar dificuldades para furar o sistema defensivo dos mandantes, que possuem a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas um gol, em seis jogos.

Palpite 3 - Flamengo x Volta Redonda - Volta Redonda menos 0,5 gols: 1.70 na Betano.