Palpite Flamengo x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 13/8/23

Estas duas equipes se enfrentam em um período da temporada marcado por múltiplos jogos decisivos nas Copas, com resultados distintos. O Tricolor Paulista garantiu a sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, vencendo o San Lorenzo em casa, por 2-0.

Já o Flamengo viu a vaga nas quartas da Libertadores escapar de suas mãos, sofrendo uma virada do Olimpia fora de casa, perdendo por 3-2 no placar agregado.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Ambos times marcam Não 1.78 na Betano Etapa com mais gols Segundo tempo 2.02 na Betano Resultado do primeiro tempo Empate no primeiro tempo 2.07 na na Betano

Tricolor Paulista marca poucos gols fora de casa

O São Paulo vem em um bom momento, tendo assegurado a sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, ao reverter a derrota que sofreu para o San Lorenzo no jogo de ida. No entanto, não é à toa que esta reviravolta ocorreu dentro do Morumbi.

A campanha dos comandados de Dorival Júnior longe do Cícero Pompeu de Toledo deixa a desejar, tendo marcado apenas cinco gols em oito jogos como visitante, somando míseros quatro pontos neste período.

Do outro lado, o momento do Fla é ruim após a chocante eliminação na Libertadores. Porém, dentro do Maracanã, a campanha é extremamente positiva, tendo sofrido apenas cinco gols em oito partidas em casa.

Palpite 1 - Flamengo x São Paulo - Não para ambas as equipes marcarem: 1.78 na Betano.

Rubro-Negro evolui no segundo tempo no Maracanã

A equipe de Jorge Sampaoli tem uma média que beira os dois gols por jogo como mandante, tendo marcado 15 em outo partidas.

A maioria destes gols vieram na etapa complementar, com a média subindo de 0,63 gols na primeira etapa, para 1.25 na segundo tempo.

Além disso, é um tanto quanto provável que ambas as equipes preservem alguns jogadores, vindo de partidas desgastantes neste meio de semana. Sendo que ambos decidirão vaga na decisão da Copa do Brasil nesta próxima quarta (16), com o São Paulo recebendo o Corinthians, e o Flamengo, o Grêmio.

Começando no banco, pilares destas duas equipes podem e devem entrar no segundo tempo, dependendo do andar do jogo, aumentando as chances de gols.

Palpite 2 - Flamengo x São Paulo - Etapa com mais gols (segundo tempo): 2.02 na Betano.

Rubro-Negro tem ido para o intervalo com empates

Nas suas três últimas partidas em todas as competições, que envolveram duas derrotas e uma vitória, o Mengão foi para o intervalo em cada um destes jogos com o placar em igualdade.

Do outro lado da moeda, o Tricolor Paulista terminou a primeira etapa também com empate em suas três partidas mais recentes como visitante.

Palpite 3 - Flamengo x São Paulo - Empate no primeiro tempo: 2.07 na Betano.