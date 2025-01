Palpite Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

Confira os nossos palpites para esse que será o primeiro jogo do Fla com seu time principal no Maracanã em 2025.

O Flamengo está apenas um ponto atrás do G4 e busca se colocar o mais rapidamente possível neste grupo, tendo como seu próximo compromisso um duelo com o Sampaio Corrêa-RJ.

Aposta Palpite Odd Intervalo/Final do jogo Flamengo/Flamengo 1.50 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Gonzalo Plata 2.70 na KTO Equipe marcar em ambos os tempos Flamengo sim 1.76 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Flamengo demonstra a que veio

Crescendo no decorrer da primeira fase, o Flamengo se apresenta como um dos, senão o principal candidato ao título estadual.

Nas suas duas aparições mais recentes, o Flamengo saiu vencendo no primeiro tempo e em nenhum momento passou perto de perder essa vantagem.

O atual campeão carioca marcou sete gols em apenas dois jogos, desempenho ofensivo que o levou a ter o melhor ataque da competição, com média de dois gols por partida.



Palpite 1 - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Flamengo/Flamengo: 1.50 na KTO.

Gonzalo Plata é um para se ficar de olho

Em meio às várias contratações midiáticas nos últimos anos, a de Gonzalo Plata não fica necessariamente entre as de maior destaque do Fla e apesar disso, o desempenho do atacante equatoriano rapidamente o colocou como uma peça importante do plantel rubro-negro..

Logo em sua primeira atuação nesta temporada, Plata atuou os 90 minutos e balançou as redes contra o Volta Redonda, o primeiro gol de sua carreira em competições estaduais.

Plata já havia entrado em campo uma vez em 2025, saindo do banco no amistoso sem gols contra o São Paulo.



Palpite 2 - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Gonzalo Plata marcar a qualquer momento: 2.70 na KTO.

Ataque do Mengão deve se sobressair

Mesmo antes da chegada do time principal, o Flamengo já dava bons indícios de uma produção ofensiva de respeito, marcando cinco gols em triunfo diante do Bangu.

Contando com Bruno Henrique, Gonzalo Plata e cia. em sua última partida, o Flamengo marcou nos dois tempos do triunfo contra o Volta Redonda.

O Sampaio Corrêa-RJ sofreu dois gols na sua atuação mais recente, um empate por 2-2 com o líder Maricá.

Palpite 3 - Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Flamengo marcar em ambos os tempos: 1.76 na KTO.