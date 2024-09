Palpite Flamengo x Peñarol - Copa Libertadores - 19/9/24

Pelo jogo de ida das quartas de final do principal torneio continental da Conmebol, o Flamengo recebe os uruguaios do Peñarol.

O compromisso entre esses times está marcado para quinta-feira (19 de setembro), às 21h30, no Estádio Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.42 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 1,5 1.62 na Betano Chutes a gol Maxi Silvera mais de 0,5 2.62 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Mengão favorito em casa

O Flamengo é nesta edição da Libertadores uma das equipes que melhor desempenham quando o assunto é o mando de campo.

Em quatro jogos atuando no Maracanã, o time comandado por Tite conseguiu vencer todas as suas partidas, mantendo 100% de aproveitamento.

Além desses resultados, é importante considerar que nessas condições o Flamengo marcou 11 gols e não sofreu nenhum.

Palpite 1 - Flamengo x Peñarol - Flamengo vence: 1.42 na Betano.

Flamengo deve buscar o gol a todo momento

Ainda analisando o desempenho do Rubro-Negro em casa, notamos que o time carioca tem média de gols pró de 2,75.

Embora o time não conte com Pedro, que está lesionado e deve perder toda a temporada, os flamenguistas ainda assim têm um elenco competitivo, capaz de furar o bloqueio uruguaio.

Outro fator determinante, é que por decidir a vaga fora de casa, o Flamengo entende bem a importância de fazer o resultado em casa e ir com vantagem para Montevidéu.

Palpite 2 - Flamengo x Peñarol - Flamengo mais de 1,5 gols: 1.62 na Betano.

Flamengo deve se atentar ao talento de Maxi Silvera

Ainda que acreditemos na dominância do Flamengo atuando em casa, o Peñarol pode também se armar buscando estrategicamente os contra-ataques.

Dessa forma, deve existir alguns espaços para que jogadores-chave do setor ofensivo do time uruguaio possam se destacar, tal como o atacante Maxi Silvera.

O jogador em questão é o vice-artilheiro da Libertadores, conseguindo marcar seis gols, que foram fundamentais por boa parte do sucesso do Peñarol até aqui.

Palpite 3 - Flamengo x Peñarol - Maxi Silveira mais de 0,5 chutes: 2.62 na Betano.