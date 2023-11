Palpite Flamengo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 8/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar no Flamengo x Palmeiras, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 33ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o Palmeiras. O confronto acontece no dia 8 de novembro (quarta-feira), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Assim, nossos especialistas em apostas esportivas selecionaram palpites para este confronto que se mostra como crucial para ambas as equipes. Confira!

Aposta Palpite Odd Primeiro time a marcar Flamengo 1.85 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 no primeiro tempo 3.10 na Betano Chance Dupla Flamengo ou Palmeiras 1.35 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Flamengo marcou primeiro em seus últimos oito jogos

A equipe Rubro-Negra vem tendo uma abordagem bastante ofensiva no início de suas partidas, tanto que foi a primeira equipe a marcar gols em todos seus oito jogos mais recentes.

A última vez que o Flamengo não marcou o primeiro gol do jogo foi ainda em setembro, quando ficou no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, perdendo a disputa da final da Copa do Brasil.

Dessa forma, a equipe comandada por Tite, ainda que tenha um duro compromisso contra o Palmeiras, deve manter sua filosofia e certamente tentará criar um resultado vantajoso ainda na primeira etapa.

Palpite 1 - Flamengo x Palmeiras - Flamengo marca primeiro: 1.85 na Betano.

Palmeiras tem marcado no primeiro tempo

O Alviverde, que vem em uma sequência positiva neste Brasileirão, apresenta uma condição interessante que merece destaque: em seus últimos cinco jogos a equipe marcou pelo menos um gol na etapa inicial em quatro partidas.

Somando esta informação com a análise do tópico anterior, no qual o Flamengo vem sendo o primeiro time a anotar gols em seus jogos recentes, a conclusão que chegamos é que o primeiro tempo do jogo pode apresentar mais do que um gol.

Ainda, vale ressaltar também que nos últimos três confrontos diretos, em todos eles houve ao menos um gol na etapa inicial. O que reforça ainda mais o nosso palpite.

Palpite 2 - Flamengo x Palmeiras - Mais de 1,5 gols no primeiro tempo: 3.10 na Betano.

O empate não serve para ninguém

A essa altura do campeonato, faltando poucas rodadas para o término, um empate não é um resultado interessante para nenhum dos dois clubes. Afinal, Bragantino e Botafogo podem se isolar na corrida pelo título.

Ainda, vale ressaltar que nem Flamengo e nem Palmeiras já tem vaga garantida na Libertadores do próximo ano. Assim, um tropeço aqui pode até mesmo fazer com que o Flamengo fique ameaçado em relação ao G-6.

Isso atrelado ao fato de que o Verdão venceu seus últimos cinco jogos e que o Mengão não empatou nenhum de seus cinco mais recentes, é adequado imaginar que alguma dessas duas equipes sairá de campo com os três pontos.

Palpite 3 - Flamengo x Palmeiras - Chance Dupla Flamengo ou Palmeiras: 1.35 na Betano.