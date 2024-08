Palpite Flamengo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 11/08/24

Dias após o Mengão eliminar o Verdão da Copa do Brasil, os dois clubes voltam a se encontrar, desta vez pelo segundo turno da Série A.

Confira os nossos palpites para o que é bem possivelmente o duelo nacional de maior rivalidade do futebol brasileiro nos últimos anos.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate no primeiro tempo 2.10 na Superbet Total de gols Dois ou menos 1.75 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Pedro 2.30 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Início fulminante do Verdão foi a exceção

Turbinado pelo apoio de sua torcida e a urgência pela desvantagem que trouxe do primeiro jogo, o Verdão fez 1-0 no Fla antes dos 10 minutos do último jogo.

Esse tipo de início agressivo foge do que foram os dois primeiros jogos entre esses times no ano.

Tanto no empate sem gols do primeiro turno, quanto na vitória do Fla por 2-0 no primeiro jogo da Copa do Brasil, a etapa inicial dos jogos terminou sem gols.

O Palmeiras tem uma média de gols de 0.38 no primeiro tempo neste Brasileirão, ficando sem marcar na etapa inicial de 15 das suas 21 partidas.

Palpite 1 - Palmeiras x Flamengo - Empate no primeiro tempo; 2.10 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Flamengo e Palmeiras deve terminar em empate neste domingo (11) pelo Brasileirão 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Média baixa na atual temporada

Nos três confrontos entre Flamengo e Palmeiras desde o início do ano, a média de gols é de um por partida, em nenhuma ocasião passando de dois tentos.

Apenas dois jogos entre esses clubes desde o início de 2022 tiveram mais do que dois gols, a Supercopa do Brasil em 2023 e o triunfo do Fla por 3-0 no ano passado.

Grandes ataques estarão em campo, mas há de se lembrar que o Palmeiras tem a melhor defesa da competição, tendo sofrido 17 gols, enquanto a do Fla é a terceira no ranking, vazada 20 vezes.

Palpite 2 - Flamengo x Palmeiras - Dois gols ou menos: 1.75 na Superbet.

Artilheiro da competição retorna de suspensão

Pedro não esteve em campo na derrota do Mengão para o São Paulo na última rodada, cumprindo suspensão por receber o terceiro cartão amarelo na competição contra o Atlético-GO.

Apesar de estar vindo de uma partida desgastante contra o próprio Palmeiras no meio de semana, o camisa 9 do Mengão deve estar fresco, colocando a prova uma baita sequência.

Pedro balançou as redes nas últimas seis aparições por todas as competições no Maracanã, inclusive deixando o seu no triunfo por 2-0 contra o Palmeiras.

Palpite 3 - Flamengo x Palmeiras - Pedro marcar a qualquer momento: 2.30 na Superbet.