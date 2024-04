Palpite Flamengo x Palestino - Copa Libertadores - 10/4/24

Pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, o Flamengo recebe o Palestino, do Chile.

O confronto acontece no dia 10 de abril (quarta-feira), no Estádio Maracanã, Rio de Janeiro. Com isso, nossa equipe editorial separou alguns palpites para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Flamengo vence ambos os tempos 1.85 na Betano Gols Mais/Menos Palestino menos de 0,5 1.33 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Conheça o código promocional Betano para novos jogadores

Aproveite o código bônus Superbet

Saiba como funciona

Flamengo segue imbatível

O Flamengo chega para este jogo como um dos únicos times invictos na temporada de 2024. Em 16 compromissos oficiais, o grupo contabiliza exatamente 11 vitórias e cinco empates.

Em seu duelo mais recente, pela final do Cariocão, o Rubro-Negro venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 (4 a 0 no agregado) e consagrou-se campeão.

Esse título alcançado e a disparidade técnica entre os times traz muita confiança para o Mengão, que almeja conseguir uma vitória tranquila diante dos chilenos.

Palpite 1 - Flamengo x Palestino - Flamengo vence ambos os tempos: 1.85 na Betano.

Flamengo com uma defesa invejável

Dos 20 times que compõem a elite do futebol brasileiro, o grupo do Flamengo se apresenta como a equipe que detém a defesa mais sólida.

Ao todo, entre amistosos e jogos oficiais, o clube participou de 18 jogos. Desses, o time foi vazado em apenas três ocasiões (0,16 por jogo).

Sendo assim, enfrentando uma equipe que marcou somente em um jogo de seus últimos três confrontos, o Flamengo deve se sobressair defensivamente.

Palpite 2 - Flamengo x Palestino - Palestino menos de 0,5: 1.33 na Betano.

Pedro em ótima fase

Pedro tem simplesmente 12 gols em exatamente 13 jogos oficiais pelo Flamengo na temporada de 2024: quase um tento por jogo.

Com esse número total de gols anotados, o atacante do Flamengo conseguiu se consagrar como o principal artilheiro do Campeonato Carioca 2024.

Há outro ponto importante para acreditar que Pedro possa marcar a qualquer momento. Na temporada atual, o jogador tem sido o cobrador oficial de pênaltis do Flamengo.

Palpite 3 - Flamengo x Palestino - Pedro marca a qualquer momento: 1.50 na Betano.