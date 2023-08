Palpite Flamengo x Olímpia - Copa Libertadores - 3/8/23

Veja palpites para Flamengo x Olímpia, no duelo válido pelo primeiro jogo das oitavas da Libertadores.

Nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas:

Aposta Palpite Odd Vitória Flamengo vence nos dois tempos 1.80 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 1.47 na bet365 Jogador marcar gol Gabriel Barbosa marcar a qualquer momento 1.57 na bet365

Flamengo vem de ótima sequência invicta

O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores da América, já soma, ao todo, uma série de dez jogos sem ser derrotado. Dessas, a equipe venceu sete partidas e empatou outros três jogos.

O Olímpia, por sua vez, vem fazendo um movimento contrário. Nas suas últimas cinco partidas, a equipe não venceu nenhum jogo. Ao todo, acumulou três derrotas e dois empates. Com isso, se encontra atualmente na penúltima posição do Campeonato Paraguaio.

Dessa forma, comparando o momento vivido por ambas as equipes, o Flamengo, que não perde em casa desde abril, quando foi derrotado para o Botafogo ainda na terceira rodada do Brasileirão, vem como favorito para vencer a partida, e pode, inclusive, encontrar certa facilidade para triunfar.

Palpite 1 - Flamengo x Olímpia - Flamengo vence nos dois tempos: 1.80 na bet365.

Média de gols da competição é de 2.56

Nas duas ultimas partidas dos dois clubes na Libertadores, todas elas tiveram mais de 2,5 gols no jogo. O Flamengo, na sexta rodada da fase de grupos venceu o Aucas com folga, aplicando 4 a 0. Na quinta jornada desta mesma fase, o Mengão superou o Racing por 2 a 1.

No Grupo H, o Olímpia fechou sua participação na fase inicial conquistando uma vitória elástica sobre o Melgar, o jogo terminou 4 a 1. Na rodada anterior, em casa, a equipe paraguaia alcançou uma surpreendente vitória sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, por 3 a 0.

Dessa forma, e ainda levando em consideração que já houveram 323 gols marcados em 126 jogos nesta edição do torneio continental, estabelecendo uma média de 2.56 gols marcados por jogo, é bem plausível acreditar numa partida com mais de dois gols.

Palpite 2 - Flamengo x Olímpia - mais de 2,5 gols no jogo: 1.47 na bet365.

Gabigol é o brasileiro com mais gols na Libertadores

O atacante do Rubro-Negro é o maior artilheiro brasileiro da competição continental, somando até aqui 31 gols (trinta pelo Flamengo e apenas um pelo Santos). O segundo colocado na lista é o atacante Luizão, que soma 29 tentos.

Neste ano, Gabigol já soma 19 gols marcados, sendo o nono maior goleador do futebol brasileiro nesta temporada. Ao todo, em 2023, ele marcou dois na Supercopa do Brasil, dois no Mundial de Clubes, quatro na Copa do Brasil, cinco no Campeonato Carioca, quatro no Brasileirão e apenas dois na Libertadores.

Ainda que o atacante não tenha deslanchado nesta competição, com esses dados trazidos e levando em conta ainda que ele é o batedor de pênalti oficial do Mengão, há boas possibilidades dele ter oportunidades de balançar as redes.

Palpite 3 - Flamengo x Olímpia - Gabriel Barbosa marca a qualquer momento: 1.57 na bet365.