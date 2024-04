Palpite Flamengo x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca - 7/4/24

Pelo segundo jogo da final do estadual do Rio de Janeiro, a equipe do Flamengo recebe o time do Nova Iguaçu.

O confronto acontece no dia 7 de março (domingo), no Maracanã, Rio de Janeiro. Veja a seguir a análise de nossos editores com as principais dicas para este duelo que determinará o campeão carioca de 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado e Ambos marcam Sim/Não Flamengo e não 1.45 na KTO Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 1.72 na KTO Gols Mais/Menos Flamengo mais de 1,5 1.27 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Flamengo com uma mão na taça

No primeiro jogo o Flamengo conseguiu um excelente resultado: venceu por 3 a 0. Agora, o Mengão está muito perto de se sagrar o grande campeão do estadual do Rio de Janeiro.

Embora tenha tido esse bom resultado, Tite sabe que nada está ganho ainda, e por isso deve manter total foco nessa partida e ir com tudo que tem de melhor para vencer e, fazer isso sem sofrer gols.

O Flamengo, no Carioca deste ano, venceu exatamente 10 jogos, e em todas essas vitórias alcançadas a equipe não sofreu nenhum gol de seus adversários.

Palpite 1 - Flamengo x Nova Iguaçu - Flamengo vence e não para ambos marcam: 1.45 na KTO.

Pedro isolado na artilharia do Carioca

Pedro tem simplesmente 12 gols em exatamente 12 jogos oficiais pelo Flamengo na temporada de 2024: um tento por jogo.

Em seu jogo mais recente, diante do Millonarios, pela Libertadores, o atacante do Mengão deixou o dele. O gol de Pedro foi marcado de pênalti, e o fato dele ser o cobrador de penalidades da equipe aumenta suas chances de gol.

No Campeonato Carioca, o camisa nove do Flamengo é o artilheiro da competição. Até aqui o "atacante reverência" anotou onze gols.

Palpite 2 - Flamengo x Nova Iguaçu - Pedro marca a qualquer momento: 1.72 na KTO.

Flamengo com o ataque mais eficiente do estadual

O ótimo desempenho do Flamengo não se limita a sua pontuação na Taça Guanabara, sua defesa sólida ou ter o artilheiro do campeonato em seu time, o Flamengo conta também com o ataque mais mortal do Cariocão.

Em 14 jogos realizados pelo estadual, o Mengão anotou 28 gols ao todo, estabelecendo uma média exata de pelo menos dois tentos por partida.

Sendo assim, e atuando com o mando de campo, com a torcida enfervecida querendo soltar o grito de campeão, é provável que o Mengão consiga manter sua média neste compromisso final.

Palpite 3 - Flamengo x Nova Iguaçu - Flamengo mais de 1,5 gols: 1.27 na KTO.