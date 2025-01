Palpite Flamengo x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca - 19/01/25

Logo na terceira rodada do estadual, os dois finalistas na edição anterior deste torneio se enfrentarão pela primeira vez desde aquela ocasião.

Logo na terceira rodada do estadual, os dois finalistas na edição anterior deste torneio se enfrentarão pela primeira vez desde aquela ocasião.

Confira os nossos palpites para esse embate entre o Rubro-Negro Carioca e o Carrossel da Baixada, válido pela terceira rodada do estadual.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.70 na Superbet Ambas as equipes marcam Sim 1.80 na Superbet Etapa com o maior número de gols Segundo tempo 2.02 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.





Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Nova Iguaçu projeta boa campanha

Enfrentando dois gigantes do Rio neste período da temporada com equipes alternativas, considerando esse duelo com o Flamengo e a partida da primeira rodada contra o Vasco, o Nova Iguaçu tem uma tabela favorável no Carioca.

O Carrossel da Baixada somou um ponto contra o Cruzmaltino em São Januário e traz boas perspectivas para repetir o feito neste final de semana, não só por conta de seu bom desempenho, mas também pelas dificuldades do Flamengo.

A equipe Rubro-Negra ocupa a nona colocação do Carioca após dois jogos, somando um ponto conquistado em empate fora de casa contra o Madureira.



Palpite 1 - Flamengo x Nova Iguaçu - Empate: 3.70 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para a partida ainda não estavam disponíveis no fechamento deste palpite

Fla tem a pior defesa do Carioca

Dois jogos não determinam onde cada equipe estará no fim dessa primeira fase, longe disso, contudo, a mudança do Fla de melhor defesa na edição passada para a pior neste início de 2025 fica em evidência.

O Rubro-Negro Carioca, com seu time de jovens, é o único do Campeonato Carioca que já sofreu três gols, dois do Boavista e outro do Madureira.

A equipe do Nova Iguaçu foi vazada em seu confronto diante de um grande, empatando com o Vasco por 1-1.



Palpite 2 - Flamengo x Nova Iguaçu - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.80 na Superbet.

Maioria dos gols na etapa complementar

Nova Iguaçu e Flamengo juntos participaram de quatro jogos com um total de oito gols marcados e apenas dois foram anotados nas etapas iniciais.

Thiago e Marcelo foram os autores dos gols no empate entre Madureira e Flamengo, ambos na etapa complementar.

O Nova Iguaçu também marcou o único gol de sua vitória na última rodada durante o segundo tempo do embate com o Sampaio Corrêa-RJ.

Palpite 3 - Flamengo x Nova Iguaçu - Segundo tempo ter mais gols: 2.02 na Superbet.