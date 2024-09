Palpite Flamengo x Millonarios - Copa Libertadores - 28/5/24

Em jogo da rodada final da fase de grupos, o Flamengo recebe o Millonarios, da Colômbia.

O duelo acontece no dia 28 de maio (terça-feira), no Maracanã, Rio de Janeiro. Portanto, confira a seguir três palpites de apostas selecionadas por nossos editores.

Aposta Palpite Odds Resultado Flamengo vence 1.15 na Betano Gols Mais/Menos Millonarios menos de 0,5 1.57 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo é o favorito

O Flamengo ainda precisa vencer para se classificar para as oitavas de final. Mas, como o Millonarios já não almeja nada no campeonato, o favoritismo recai aos brasileiros.

A equipe carioca vem motivada por uma sequência de três vitórias seguidas. Enquanto isso, do outro lado o Millonarios não vence há exatamente quatro jogos.

É importante ressaltar ainda que o Millonarios não conseguiu vencer nenhuma vez nesta edição da Libertadores. Sendo assim, acreditamos que o Mengão conseguirá triunfar em casa.

Palpite 1 - Flamengo x Millonarios - Flamengo vence: 1.15 na Betano.

A defesa flamenguista voltou a ser eficiente

O Flamengo teve um ótimo desempenho defensivo no início da temporada. Tanto que sofreu apenas um gol em sua trajetória no Campeonato Carioca.

Porém, esse panorama mudou quando o time se deparou com oponentes mais qualificados. Então, a defesa do Flamengo começou a sofrer um pouco mais. Fato esse que, inclusive, gerou críticas ao sistema de Tite.

Contudo, em seus jogos recentes o Flamengo voltou a ser forte na defesa. Tanto que venceu seus três últimos jogos sem ser vazado nenhuma vez.

Palpite 2 - Flamengo x Millonarios - Millonarios menos de 0,5 gols: 1.57 na Betano.

Pedro é o artilheiro do Flamengo neste ano

Em 2024, o 'atacante reverência' já marcou 18 gols em 24 partidas disputadas. Sendo assim, Pedro apresenta uma média de 0,75 por jogo.

O atleta, ao longo da temporada, tem se mostrado como um jogador decisivo. Inclusive foi o artilheiro do Campeonato Carioca deste ano, conseguindo marcar 11 gols na competição.

Dessa forma, com o 'camisa nove' sendo uma das principais peças ofensivas do Mengão, acreditamos que ele poderá marcar ao menos um gol neste duelo.

Palpite 3 - Flamengo x Millonarios - Pedro marca a qualquer momento: 1.50 na Betano.