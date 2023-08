Palpite Flamengo x Internacional – Campeonato Brasileiro – 26/8/23

Confira os palpites para o jogo entre Flamengo e Internacional pela 21ª rodada do Brasileirão 2023.

O Rubro-Negro recebe o Colorado este sábado, 26 de agosto, pelas 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada da Série A nacional.

Terceiro colocado do Brasileirão, a dois pontos de distância do vice-líder Palmeiras, o Mengão é favorito para cravar mais uma vitória. Já o Internacional ocupa a modesta 14ª posição da tabela, sem vencer há oito rodadas.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas e palpites para o confronto entre Flamengo e Internacional pela 21ª rodada do Brasileirão 2023.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.45 na Betano Ambas equipes marcam Não 1.80 na Betano Jogador marcar gol Gabigol marcar a qualquer momento 1.92 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Aproveite o código promocional Betano para obter uma oferta exclusiva

Saiba como funciona a Rivalo para iniciantes

Conheça uma nova casa de apostas com seu Lance Betting cadastro

Favoritismo rubro-negro

Após ser eliminado da Libertadores, o time de Jorge Sampaoli se recuperou com a classificação para a final da Copa do Brasil e uma importante vitória fora de casa contra o Coritiba na Série A. Ou seja, o Mengão chega para esta partida como claro favorito.

Não só joga em casa, como enfrenta um time em fase ruim no campeonato e cujo foco é claramente a competição continental. O Inter enfrenta o Bolívar para a volta das quartas de final, na terça-feira.

Assim, se espera que o Colorado não se apresente em sua máxima força . A expectativa é que Eduardo Coudet poupe seus melhores jogadores e relacione um time cheio de reservas para o duelo de sábado.

Palpite 1 - Flamengo x Internacional: Flamengo para vencer: 1.45 na Betano.

Placar magro

O setor ofensivo do Internacional está fraco, marcando em apenas 17 ocasiões em 20 rodadas, e balançando as redes somente quatro vezes nos últimos oito jogos do campeonato.

Mesmo perante a fraca defesa do Mengão, que teve seu gol vazado em 26 oportunidades até agora no campeonato, o time de Eduardo Coudet deve ter dificuldades para concretizar.

Já o Rubro-Negro compensa normalmente a falha defensiva com a genialidade de sua linha atacante para decidir os encontros e tem quase dois gols por jogo, enquanto mandante.

Palpite 2 - Flamengo x Internacional: Ambas as equipes marcam - Não: 1.80 na Betano.

O retorno de Gabigol?

Com cinco gols anotados, Gabriel Barbosa é um dos artilheiros do time no campeonato nacional, em igualdade com Pedro. Gabi é o jogador mais bem cotado para balançar as redes nesta partida.

Neste último jogo no Maracanã, antes do estádio fechar para obras de reparação do gramado, o camisa 10 rubro-negro vai querer mostrar que seu faro de gol continua intacto, apesar da magra contagem na temporada.

Para ajudar, o Colorado não vai poder contar com o goleiro Rochet, que está fora por suspensão, deixando a titularidade de novo para Keiller.

Palpite 3 - Flamengo x Internacional: Gabigol para marcar a qualquer hora: 1.92 na Betano.