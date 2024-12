Pela 36ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Internacional se encontram para um duelo altamente decisivo na parte de cima da tabela.

Palpite Flamengo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 1/12/24

O compromisso entre essas equipes está marcado para domingo (1º de dezembro), às 16h, no Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Internacional vence 3.35 na Betano Total de gols de uma equipe Internacional mais de 0,5 1.44 na Betano Time com mais escanteios Internacional 2.52 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Internacional em uma sequência empolgante

A equipe porto-alegrense segue em um ritmo invejável, o time de Roger Machado não sabe o que é uma derrota há 16 jogos seguidos.

Nesse recorte, o Colorado somou incríveis 12 vitórias e contabilizou quatro empates. Sendo assim, se destaca como o melhor time do segundo turno.

Por outro lado, ainda que atue como mandante, vale considerar que o Flamengo já não tem projeções na competição, visto que já está classificado para a Libertadores e que não tem mais chances matemáticas de título.

Palpite 1 - Flamengo x Internacional - Internacional vence: 3.35 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Internacional pelo Brasileirão nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

O ataque Colorado vem se destacando

Nessa longa sequência de invencibilidade do Inter, notamos que o ataque da equipe tem se destacado bastante, sendo um dos principais fatores do sucesso do time.

Tirando o empate em 0 a 0 contra o Cruzeiro nesse intervalo, o clube do Rio Grande do Sul marcou gol nos outros 15 jogos, totalizando 33 tentos (média de 2,2).

Para este confronto, temos uma previsão mais modesta devido ao fato do Flamengo ter uma defesa sólida, mas ainda assim acreditamos na possibilidade do Inter marcar ao menos um gol.

Palpite 2 - Flamengo x Internacional - Internacional mais de 0,5 gols: 1.44 na Betano.

O inter deve ser o time mais propositivo

Na média geral, ao comparar ambas as equipes deste confronto, notamos que o Flamengo leva a melhor. Mas, acreditamos que neste jogo em específico, as coisas podem ser diferentes.

O Flamengo, como mencionado, não tem mais expectativas no campeonato, sua única motivação é fechar o ano com bons resultados. O inter, por outro lado, ainda que sua chance seja remota, está na briga pelo título.

Neste Brasileirão, o Colorado somou 170 escanteios a favor (média de 4.85). Em seu jogo mais recente, inclusive, venceu a corrida de escanteios por 8 a 4 frente ao Bragantino.

Palpite 3 - Flamengo x Internacional - Internacional para ter mais escanteios: 2.52 na Betano.