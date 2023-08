Palpite Flamengo x Grêmio - Copa do Brasil - 16/8/23

O Flamengo, que já venceu o primeiro jogo por 2 a 0, recebe o Grêmio. O duelo será realizado no Maracanã.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para este clássico interestadual que definirá quem avança para a grande final da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.95 na Betano Mais/menos cartões Mais de 6,5 cartões amarelos 2.00 na Betano Metade com mais gols Segundo tempo 1.98 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Registre-se com o código promocional Betano

Veja a oferta das Missões Betano

Abra sua conta no novo site de apostas: Lance Betting apostas

Grêmio só venceu um dos últimos quatorze jogos contra o Flamengo

O Tricolor Gaúcho não tem encontrado vida fácil diante do Flamengo. Afinal, nas últimas quatorze vezes que ambos se cruzaram, o Grêmio triunfou apenas uma vez. Houve ainda dez vitórias do Rubro-Negro e outros três empates.

Ainda que o Flamengo não venha em sua melhor fase, uma vez que já são três jogos sem vencer (um empate e duas derrotas), ele pode se dar ao luxo de jogar por um empate, visto que abriu uma vantagem boa atuando fora de casa na primeira partida, quando venceu por 2 a 0.

Além disso, é importante levar em consideração o fator de mando de campo, já que o duelo é no Maracanã, onde o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, costuma ser bem forte, e é um local no qual não perde para o Imortal desde 2021.

Palpite 1 - Flamengo x Grêmio - Empate: 3.95 na Betano.

Houve 8 cartões amarelos no primeiro jogo da semifinal

Jogos desse tamanho costumam ser muito disputados, com muitas marcações de faltas e também reclamações. Afinal, ninguém quer ficar de fora da grande decisão deste campeonato.

Somando isso ao histórico recente desses dois clubes que desenvolveram uma grande rivalidade nos últimos anos, os sintomas de um jogo duro e com muitos cartões ficam ainda mais evidentes.

Para enfatizar ainda mais esse palpite, é válido lembrar que na primeira partida houve ao todo oito cartões amarelos (cinco do Grêmio e três do Flamengo). E houve ainda um cartão vermelho, dado a Kanemann, por ser advertido duas vezes com amarelos.

Palpite 2 - Flamengo x Grêmio - Mais de 6,5 cartões amarelos: 2.00 na Betano.

Últimos sete jogos do Flamengo tiveram gol no segundo tempo

Nas sete partidas mais recentes do Flamengo, em todos os jogos houveram ao menos uma bola na rede no segundo tempo. Isso inclui a primeira partida das semifinais, contra o próprio Grêmio, quando venceu por 2 a 0.

Já com o Grêmio houve gols em segundo tempo em três de seus últimos quatro jogos. O mais recente, diante do Fluminense, quando venceu por 2 a 1, foi o único a não ter gols na segunda etapa.

Porém, o que de fato nos faz acreditar na etapa complementar como a parte com mais gols, se deve ao fato de que os times vão para o tudo ou nada quando a eliminação ficar evidente. E visto que o Grêmio precisa reverter dois gols de desvantagem, é provável que se exponha ainda mais no segundo tempo.

Palpite 3 - Flamengo x Grêmio - Segundo tempo com mais gols: 1.98 na Betano.