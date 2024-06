Palpite Flamengo x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 13/6/24

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Flamengo recebe o time do Grêmio.

O duelo está marcado para o dia 13 de junho (quinta-feira), no Maracanã, Rio de Janeiro. Veja a seguir as análises e dicas de apostas feitas por nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.53 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 1.93 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 2,5 2.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo recuperou o bom futebol

Acumulando oito jogos de invencibilidade: sete vitórias e um empate, a equipe flamenguista se encontra em uma sequência empolgante.

O Imortal, por sua vez, ainda enfrenta um processo de reestruturação devido às calamidades climáticas. Dessa forma, vem encontrando dificuldades para encaixar seu ritmo de jogo.

Ainda, considerando o histórico recente do duelo, o Tricolor Gaúcho venceu apenas um dos últimos 16 confrontos diretos contra o Rubro-Negro.

Palpite 1 - Flamengo x Grêmio - Flamengo vence: 1.53 na Betano.

Pedro vivencia uma temporada empolgante

Em 2024, o 'atacante reverência' já marcou 21 gols em 26 partidas disputadas. Sendo assim, Pedro apresenta uma média de 0,80 gols por jogo.

O atleta, ao longo da temporada, tem se mostrado como um jogador decisivo. Inclusive foi o artilheiro do Campeonato Carioca deste ano, conseguindo marcar 11 gols na competição.

Dessa forma, com o 'camisa nove' sendo uma das principais peças ofensivas do Mengão, acreditamos que ele poderá marcar ao menos um gol neste duelo.

Palpite 2 - Flamengo x Grêmio - Pedro marca a qualquer momento: 1.93 na Betano.

Flamengo é dono do segundo melhor ataque do Brasileirão

Os comandados de Tite, com a vantagem de jogar com o mando de campo, terão claras oportunidades de balançar as redes.

O respaldo deste palpite está no fato de que o Flamengo possui o segundo melhor ataque do Brasileirão 2024, sendo treze gols anotados.

Outro ponto importante, é que em uma visão geral dos últimos cinco jogos em todos os campeonatos, o Fla apresentou uma média de 3,2 gols por duelo.

Palpite 3 - Flamengo x Grêmio - Flamengo mais de 2,5 gols: 2.95 na Betano.