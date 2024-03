Palpite Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca - 16/3/24

Atual campeão carioca, o Fluminense entra em campo enfrentando um cenário altamente desfavorável na semifinal do Carioca 2024.

Flamengo e Fluminense definirão o primeiro finalista do Campeonato Carioca neste sábado (16). Confira os nossos palpites para o Fla-Flu no Maracanã.

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Flamengo ganhar ambos os tempos 4.02 na Betano Total de gols do Fluminense Zero 2.07 na Betano Total de gols do Flamengo Dois ou mais 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Mengão não só vencendo, mas dominando no Estadual

O Flamengo de Tite começa esta temporada conseguindo resultados que chamam a atenção e indicam uma solidez que não se viu em certos momentos de 2023.

São sete vitórias consecutivas para o Rubro-Negro Carioca. O time chega neste Fla-Flu sem tropeçar desde o empate com o Vasco ainda na 6ª rodada da primeira fase.

Em duas das três vitórias mais recentes do Mengão diante do Fluminense, o Fla marcou e levou a melhor em ambos os tempos.

A série de invencibilidade do Flamengo neste confronto já dura seis jogos. No total, são três triunfos e três empates desde a final do último Campeonato Carioca, vencida pelo Flu.

Palpite 1 - Flamengo x Fluminense - Flamengo ganhar ambos os tempos: 4.02 na Betano.

Flu encontrando dificuldades ofensivas contra rival

Esta sequência de seis jogos sem vencer o Fla passa muito pelos problemas ofensivos do Tricolor das Laranjeiras neste embate.

Nos duelos de 2024, o time de Fernando Diniz passou em branco, perdendo as duas partidas por 2-0.

Desde a vitória por 4-1 na volta da decisão do Carioca em 2023, o Fluminense marcou apenas um único gol em seis clássicos com o Flamengo, ficando no zero em cinco ocasiões diferentes.

Palpite 2 - Flamengo x Fluminense - Fluminense não marcar gols: 2.07 na Betano.

Média alta do Fla nas últimas semanas

Após marcar apenas um gol em seus dois primeiros jogos de fevereiro, o Flamengo aumentou a marcha no seu desempenho ofensivo.

O Mengão chega para esta volta da semifinal com seis jogos seguidos marcando dois gols ou mais, sendo 17 no total.

Mesmo em clássicos, como seus duelos com o Fluminense, o ataque do Rubro-Negro não deixou de aparecer, marcando dois gols em ambas as ocasiões.

Palpite 3 - Flamengo x Fluminense - Flamengo marcar dois ou mais gols: 1.95 na Betano.