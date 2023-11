Palpite Flamengo x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 11/11/23

Saiba os palpites Flamengo x Fluminense, no Campeonato Brasileiro, no dia 11/11/23, no Maracanã.

Neste confronto da 34ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o Fluminense. O Fla x Flu acontece no dia 11 de novembro (sábado), no Maracanã, Rio de Janeiro.

Nesse sentido, os nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para este clássico carioca. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.80 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.82 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 2.25 na Betano

Flamengo vivo na briga pelo título

O Flamengo continua num processo de adaptação sob o comando de seu novo treinador. Contudo, não se pode negar que a equipe já vem apresentando melhoras, principalmente no seu setor defensivo.

Em seu jogo mais recente, o Mengão não deu chances ao Palmeiras e triunfou por 3 a 0. O resultado obtido foi capaz de levar a equipe aos 56 pontos, assim, permanece vivo pela briga do título nacional.

Porém, enquanto o Rubro-Negro briga par ser campeão, o Fluminense pode ter como objetivo nesse Brasileirão apenas frustrar os planos de seus rivais, visto que depois da conquista da Libertadores, a equipe, em tese, já “finalizou” sua temporada de 2023.

Palpite 1 - Flamengo x Fluminense - Flamengo vence: 1.80 na Betano.

Ambos os times têm um forte sistema ofensivo

Neste campeonato, o Flamengo conseguiu ir às redes 49 vezes em 32 jogos (média de 1,53 gols feitos por jogo). Porém, a equipe também foi vazada em 36 ocasiões (média de 1,12 gols sofridos).

Do outro lado, no mesmo número de jogos, o Fluminense alcançou a marca de 42 gols a favor (média de 1,31) e 41 gols sofridos (média de 1,28 gols) no campeonato).

Ou seja, tanto para marcar quanto para sofrer gols, as duas equipes apresentam margem superior a um gol. Assim, e levando em consideração que ambos têm bons jogadores na linha ofensiva, um palpite selecionado é que Flamengo e Fluminense marquem gols.

Palpite 2 - Flamengo x Fluminense - Sim para ambos marcam: 1.82 na Betano.

Pedro vem fazendo bons jogos

O atacante do Flamengo vem reencontrando seu bom futebol sob o comando de Tite. Sendo, inclusive, peça fundamental para a equipe Rubro-Negra nesse momento decisivo do campeonato.

O atleta do Mengão é o segundo com mais gols no futebol brasileiro. Até aqui, o camisa nove marcou 35 gols na temporada, e desses, 13 foram anotados no Brasileirão.

Em seus três jogos mais recentes, ele marcou gols em todos eles: dois contra o Palmeiras, um contra o Fortaleza e um contra o Santos. Assim, o jogador parece estar novamente vivendo uma excelente fase.

Palpite 3 - Flamengo x Fluminense - Pedro para marcar a qualquer momento: 2.25 na Betano.