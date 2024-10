Palpite Flamengo x Corinthians - Copa do Brasil - 2/10/24

Pelo jogo de ida das semifinais, um duelo entre cariocas e paulistas: o Flamengo recebe o Corinthians.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (2 de outubro), às 21h45, no estádio Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.70 na bet365 Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.80 na bet365 Tempo com mais gols Segundo tempo 2.10 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Flamengo tem o favoritismo para vencer

O Flamengo venceu sete dos últimos 10 jogos no Estádio do Maracanã e também ganhou os dois confrontos diretos mais recentes contra o Corinthians em casa.

Além disso, os visitantes perderam quatro de seus cinco últimos duelos fora de casa, o que diminui bastante suas chances de surpreender.

Com a eliminação na Libertadores e a disparidade de pontos em relação aos líderes do Brasileirão, este torneio pode ser a última chance de título para o Flamengo. Portanto, eles irão certamente com força máxima nesta partida.

Palpite 1 - Flamengo x Corinthians - Flamengo vence: 1.70 na bet365.

É esperado um jogo com muitas faltas

A pressão para alcançar a final aumentará a tensão em campo, o que geralmente resulta em um jogo mais ríspido nas ações defensivas.

A marca de 5,5 cartões foi ultrapassada em dois dos últimos três confrontos diretos entre as equipes e em três dos cinco jogos mais recentes do Corinthians fora de casa.

Os visitantes costumam jogar de forma muito intensa fora de seus domínios, o que certamente pode influenciar no desenrolar desta partida.

Palpite 2 - Flamengo x Corinthians - Mais de 5,5 cartões: 1.80 na bet365.

Deve haver muitos gols na etapa conclusiva

A segunda metade dos jogos do Corinthians tem sido a parte do jogo mais movimentada. Tanto que em seus últimos três jogos, o segundo tempo teve mais gols que no primeiro.

Do lado Flamenguista, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, com o gol deste duelo sendo anotado nos minutos finais da partida.

Considerando que o Corinthians entrará em campo com uma postura defensiva e atuando de forma reativa, o Flamengo pode demorar para conseguir furar o bloqueio dos paulistas.

Palpite 3 - Flamengo x Corinthians - Segundo tempo metade com mais gols: 2.10 na bet365.