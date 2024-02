Palpite Flamengo x Botafogo - Campeonato Carioca - 7/2/24

O Rubro-Negro Carioca realizará o seu segundo em clássico em sequência. Desta vez atuando como mandante, o Fla medirá forças com o Fogão no Maracanã.

Ambas as equipes estão vindo de empates e buscam seu primeiro triunfo em um dérbi na atual temporada. Confira nossa escolha de palpites para este clássico carioca.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.58 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.90 na KTO Total de gols Três gols ou mais 1.83 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Mengão tem sequência invicta em clássicos

Apesar de não ter tido sua melhor temporada no ano passado, o Fla teve um bom desempenho nos clássicos.

Contando o empate com o Vasco na última rodada do Campeonato Carioca, o Mengão chega para este jogo possuindo oito jogos de invencibilidade em clássicos. No total, são quatro empates e quatro vitórias.

Tendo enfrentado o Botafogo em seis jogos desde o início de 2022, o Flamengo levou a melhor na maioria dos jogos. São quatro vitórias e duas derrotas no período.

Palpite 1 - Flamengo x Botafogo - Vitória do Flamengo: 1.58 na KTO.

Confrontos no último Brasileirão foram movimentados

As duas últimas partidas entre essas equipes trouxeram bastante entretenimento e placares altos.

Ao todo, foram marcados oito gols nos dois jogos entre Flamengo e Botafogo no último Campeonato Brasileiro.

No primeiro turno o Glorioso levou a melhor em pleno Maracanã, vencendo por 3-2. Já no confronto mais recente o Fla deu o troco, ganhando de 2-1.

Palpite 2 - Flamengo x Botafogo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.90 na KTO.

Ataque do Glorioso fez sua parte nos últimos jogos

O Botafogo vem de dois empates no Campeonato Carioca. Nos dois jogos, o time de Tiago Nunes marcou primeiro e não pôde segurar a liderança.

São cinco gols para o Fogão nas últimas partidas. O time marcou em cinco dos seus seis jogos na atual temporada.

Apesar de ter ficado no zero contra o Vasco, o ataque do time principal do Fla ainda possui bons números, com seis gols em três jogos do estadual

Palpite 3 - Flamengo x Botafogo - Três gols ou mais: 1.83 na KTO.