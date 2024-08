Palpite Flamengo x Bolívar - Copa Libertadores - 15/08/24

Neste duelo que ocorrerá no Maracanã, o Rubro-Negro Carioca recebe o Bolívar pela segunda vez nesta temporada da Libertadores.

Confira os nossos palpites para esse que é um de cinco confrontos das oitavas de final da Libertadores envolvendo pelo menos uma equipe brasileira.

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Vitória do Flamengo por dois ou mais gols 1.40 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Pedro 1.61 na bet365 Total de gols de uma equipe Bolívar não marcar 1.66 na bet365

100% de invencibilidade em seus domínios

O Flamengo não garantiu a liderança de sua chave, que ficou com o Bolívar, mas não foi por falta de domínio em casa.

Os comandados de Tite não perderam um ponto em casa, vencendo todas as três partidas que realizaram em seus domínios.

No duelo anterior entre essas equipes, também realizado no Maracanã, o Fla foi absolutamente dominante, vencendo por 2-0.

Palpite 1 - Flamengo x Bolívar - Vitória do Flamengo por dois ou mais gols: 1.40 na bet365.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Flamengo deve sair com a vitória no confronto com o Bolívar pela Copa Libertadores 2024 nesta quinta-feira (15). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Números individuais escancaram a importância de Pedro

O Flamengo marcou 11 gols em seis partidas na atual edição da Libertadores e apenas um de seus jogadores balançou as redes múltiplas vezes.

Pedro é responsável diretamente por seis gols rubro-negros, dando uma assistência além de anotar cinco tentos, uma das melhores marcas da competição.

De maneira geral, esses números apenas seguem o que tem sido o padrão de uma excelente temporada do centroavante flamenguista. Somando todas as competições, Pedro tem 29 gols em 2024.

Palpite 2 - Flamengo x Bolívar - Pedro marcar a qualquer momento: 1.61 na bet365.

Nenhuma equipe estrangeira vazou a defesa do Fla

A campanha de 100% de aproveitamento do Flamengo se deve em boa parte a não ter sofrido nenhum gol em casa.

O Flamengo bateu o Bolívar por 4-0, Millionarios por 3-0 e Palestino por 2-0, exercendo total controle em duas dessas três partidas. A única equipe que gerou um pouco de perigo foi o Palestino ainda no início da competição, mas nada muito desafiador.

Esse desempenho defensivo seguro também pode ser observado em partidas nacionais. O Fla sofreu apenas um gol nas últimas três partidas em casa.

Palpite 3 - Flamengo x Bolívar - Bolívar não marcar: 1.66 na bet365.