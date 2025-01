Palpite Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca - 12/01/25

Atual campeão, o Flamengo estreará longe de sua casa no Campeonato Carioca, viajando até Aracaju para receber o Boavista.

Atual campeão, o Flamengo estreará longe de sua casa no Campeonato Carioca, viajando até Aracaju para receber o Boavista.

Este será o único jogo da primeira rodada do Carioca realizado fora do Rio de Janeiro, disputado na Arena Batistão.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.77 na Superbet Total de gols de uma equipe Boavista menos do que 1.5 1.34 na Superbet Equipe com mais escanteios Flamengo 1.41 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.





Fla sobrou no último Carioca

Apesar de ter começado a edição passada do estadual com a equipe principal fazendo pré-temporada fora do país, o Fla foi dominante do início ao fim no Campeonato Carioca.

O Rubro-Negro Carioca desperdiçou apenas seis dos 33 pontos em disputa na primeira fase do estadual, eventualmente chegando ao título de maneira invicta.

A última partida do Flamengo contra o Boavista terminou com goleada do Rubro-Negro Carioca por 4-0.



Palpite 1 - Flamengo x Boavista - Vitória do Flamengo: 1.77 na Superbet.

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Boavista pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Boavista não marca no Fla desde 2021

O Boavista foi derrotado sem balançar as redes nos últimos três confrontos contra o Flamengo, sofrendo oito gols neste período.

A equipe do Flamengo teve um domínio impressionante no Campeonato Carioca do ano passado, cedendo somente um gol em 11 jogos da fase inicial da competição.

Esses números altamente positivos vieram tanto com o time titular quanto no período inicial com a equipe alternativa.



Palpite 2 - Flamengo x Boavista - Boavista ter menos do que 1.5 gols: 1.34 na Superbet.

Fla deve dominar as ações

Na edição de 2024 do Campeonato Carioca, o Flamengo terminou a primeira fase na liderança e possuiu a terceira maior média de posse de bola (56.1%).

Se impondo diante de seus oponentes sem muita facilidade, o Flamengo teve a maior média de escanteios no último Campeonato Estadual (6.9);

No duelo mais recente contra o Boavista, o Fla teve nove escanteios contra nenhum de seu oponente.

Palpite 3 - Flamengo x Boavista - Flamengo ter mais escanteios: 1.41 na Superbet.