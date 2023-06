Palpite Flamengo x Aucas - Copa Libertadores - 28/6/23

Veja os melhores palpites para Flamengo e Aucas, na Libertadores.

Nosso especialista em apostas selecionou palpites para o jogo desta quarta-feira. O palpite para Flamengo x Alcas é a vitória do Mengão. Confira:

Flamengo vence: 1.14 na bet365

1.14 na bet365 Mais de 2,5 gols na partida: 1.53 na bet365

1.53 na bet365 Ambas as equipes marcam - não: 1.44 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Flamengo está invicto há quatro jogos na Libertadores

Atual campeão da competição de maior prestígio na América do Sul, este ano, o Flamengo teve alguns tropeços em sua trajetória, com isso, aparece atualmente na segunda posição da Chave A, com oito pontos.

Dessa forma, o time sabe que terminar esta fase com o segundo posto, pode ser um tanto quanto perigoso, visto que poderá ter adversários mais duros nas oitavas de final. No entanto, isso já não depende mais apenas de si mesmo, uma vez que o líder, Racing (dez pontos), joga em casa, contra o Ñublense.

Ainda assim, o que nos faz crer numa vitória do Mengão, além do elenco ser muito mais qualificado que o do adversário, o Aucas não vem apresentando um bom futebol, inclusive, venceu apenas um jogo dos sete que disputou. Já o Flamengo está há quatro jogos sem perder na Libertadores (duas vitórias e dois empates).

Palpite 1 - Flamengo x Aucas -Vitória do Flamengo: 1.14 na bet365.

Houve mais de dois gols nos últimos cinco jogos do Flamengo

Os jogos envolvendo o Flamengo tem sido bastante movimentados. Na última rodada do Brasileirão, a equipe venceu o Santos por 3 a 2. Mas antes disso, havia sido goleado pelo Bragantino por 4 a 0. Nos outros três jogos anteriores a esse, também houveram mais de dois gols.

Ainda é válido mencionar que o Flamengo tem o terceiro ataque com mais gols no futebol brasileiro, sendo 79 em 41 jogos, média de 1,92 por partida. E um outro ponto de atenção, é que Pedro continua sendo o segundo atacante mais eficiente em solo brasileiro, com 24 gols.

E fazendo um levantamento dos números deste Grupo A da Libertadores, houve doze gols nas partidas que envolveram o Flamengo, o que estabelece uma média de 2,4 gols. No entanto, acreditamos que o Flamengo tem totais condições de superar esses números.

Palpite 2 - Flamengo x Aucas - Mais de 2,5 gols na partida: 1.53 na bet365.

Apenas um time marcou nos cinco jogos mais recentes do Aucas

O Aucas é o último colocado da chave, mas ainda sonha com o acesso, pelo menos, à Copa Sul-Americana, mas sabe que a tarefa não será fácil. Além de vencer o Flamengo no Maracanã, o time tem que torcer para o Racing vencer o Ñublense.

A equipe equatoriana venceu apenas um jogo nessa Libertadores, exatamente contra o Flamengo, no jogo de estreia de ambos. No entanto, é pouco provável que voltem a realizar este feito. Afinal, a equipe não vem apresentando bons jogos.

Nas partidas mais recentes do Aucas, ambos os times não marcaram nos últimos cinco jogos da equipe. E um fato que chama atenção, é a repetição do resultado 2 x 0, que foi um placar que apareceu em quatro dessas cinco partidas disputadas pela equipe.

Palpite 3 - Flamengo x Aucas - Não para ambos os times marcam: 1.44 na bet365.