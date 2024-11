Palpite Flamengo x Atlético-MG - Copa do Brasil - 3/11/24

Pelo jogo de ida da grande final da Copa do Brasil, um duelo entre cariocas e mineiros: o Flamengo recebe o Atlético-MG.

Pelo jogo de ida da grande final da Copa do Brasil, um duelo entre cariocas e mineiros: o Flamengo recebe o Atlético-MG.

O compromisso entre essas equipes está marcado para domingo (3 de novembro), às 16h, no estádio Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Empate anula aposta Flamengo 1.30 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.42 na Betano Time com mais escanteios Flamengo 1.42 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo invicto como mandante pela Copa do Brasil

Considerando o desempenho na Copa do Brasil, o Flamengo realizou quatro jogos em seus domínios, dos quais venceu todos e sem sofrer nenhum gol.

Do outro lado, o Atlético-MG, atuando como visitante, realizou quatro partidas, das quais venceu apenas uma vez — um desempenho bem limitado.

Com esses dados, consideramos o Flamengo favorito para esta partida. A equipe entende a necessidade de abrir vantagem neste primeiro jogo em casa.

Palpite 1 - Flamengo x Atlético-MG - Flamengo e empate anula a aposta: 1.30 na Betano.

Os últimos três encontros entre esses times tiveram muitos gols

As duas equipes têm jogadores altamente qualificados em seus sistemas ofensivos: Hulk, Scarpa e Paulinho pelo Galo, e Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique pelo Flamengo.

Com tantos atletas decisivos, esperamos que esse seja um jogo bastante movimentado, com chance de gols a todo momento.

Ainda, vale considerar que nos últimos três encontros mais recentes entre esses times, todos eles tiveram a linha de gols acima dos 2,5.

Palpite 2 - Flamengo x Atlético-MG - Mais de 2,5 gols: 2.42 na Betano.

Espera-se um Flamengo incisivo

As duas equipes devem buscar o gol durante os 90 minutos de jogo, mas o Flamengo deve ser mais enfático. Com isso, imaginamos que os cariocas podem ter mais escanteios na partida.

Para respaldar esse palpite, analisamos que em oito jogos de cada time no torneio, o Flamengo somou 43 escanteios a favor (média de 5.37). Do outro lado, o Atlético teve apenas 30 (3.75).

Nesse sentido, analisando a média de ambos e o fator casa, tudo indica que o Mengão tomará as iniciativas do duelo, o que consequentemente pode resultar em muitos tiros de canto.

Palpite 3 - Flamengo x Atlético-MG - Flamengo com mais escanteio: 1.42 na Betano.