Palpite Flamengo x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 13/11/24

Fechando a 33ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG voltam a se encontrar após decidirem a final da Copa do Brasil.

Fechando a 33ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG voltam a se encontrar após decidirem a final da Copa do Brasil.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (13 de novembro), às 20h, no Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.50 na bet365 Primeiro time a marcar Flamengo 1.53 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 2.00 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Ambos os times têm outras prioridades

Após a final da Copa do Brasil, o Flamengo já conseguiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025, algo que era o objetivo mais claro da equipe nesta reta final de temporada.

Do outro lado, o Atlético-MG vem se concentrando para enfrentar o Botafogo em Buenos Aires, em partida na qual decide o título da Copa Libertadores da América.

Sendo assim, com um Flamengo ainda em ritmo de festa e um Galo focado na competição continental, esse tende a ser um jogo de bastante equilíbrio, podendo o empate ser o resultado mais provável.

Palpite 1 - Flamengo x Atlético-MG - Empate: 3.50 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Empate: 3.40 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Flamengo tem tomado a iniciativa em seus jogos recentes

Ao considerar os cinco jogos mais recentes do Flamengo, a equipe rubro-negra marcou ao menos um tento em todas essas partidas.

Ainda, vale observar que dessas cinco partidas, em todos os jogos o time da Gávea foi a primeira equipe a conseguir balançar as redes.

Outro ponto que embasa esse palpite é o fato do Atlético-MG ter sofrido o primeiro gol nos seus últimos três jogos, incluindo os dois mais recentes diante do Flamengo.

Palpite 2 - Flamengo x Atlético-MG - Flamengo marca primeiro: 1.53 na bet365.

As duas equipes têm um forte setor ofensivo

No Campeonato Brasileiro, as duas equipes têm uma média de pelo menos um gol por partida. Isso pode tornar o jogo dinâmico, com gol de ambos os lados.

O Flamengo, nas 32 primeiras rodadas, conseguiu ir às redes em 51 oportunidades, sendo o terceiro melhor ataque da liga com uma média de 1,59.

Do outro lado, a equipe comandada por Gabriel Milito, marcou 42 tentos em 31 rodadas, o que resulta em uma média de 1,35.

Palpite 3 - Flamengo x Atlético-MG - Sim para ambos marcam: 2.00 na bet365.