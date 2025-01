Palpite Fiorentina x Napoli - Campeonato Italiano - 4/1/25

Pela 19ª rodada da Serie A, Fiorentina e Napoli se encontram para realizar uma partida importante na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (4 de janeiro), às 14h, no Artemio Franchi, localizado em Florença. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Napoli ou empate 1.36 na KTO Chutes no gol Mais/Menos Moise Kean mais de 0,5 1.33 na KTO Ambos marcam Sim/Não Não 1.95 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Napoli na briga pela liderança

A equipe napolitana chega para essa partida embalada por três vitórias seguidas, tendo vencido Venezia, Genoa e Udinese neste intervalo.

Ainda, estando empatado com a Atalanta na liderança do Campeonato Italiano, com 41 pontos, os comandados de Antonio Conte sabem da importância de pontuar neste jogo para continuar na briga pela ponta da tabela.

Outro dado relevante para se considerar é que a Napoli é o segundo time com o melhor desempenho atuando fora de casa. Em 9 jogos foram 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota.

Palpite 1 - Fiorentina x Napoli - Napoli ou empate: 1.36 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fiorentina x Napoli pela Serie A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Moise Kean entre os artilheiros da liga

Moise Kean tem sido um dos principais jogadores da Fiorentina na temporada. A participação dele tem sido fundamental na conversão de oportunidades em bola na rede.

O atleta em questão é o terceiro jogador com mais tentos no Campeonato Italiano. Em 17 jogos realizados, ele conseguiu anotar 11 gols, estabelecendo uma média de 0,64 por partida.

Com isso em mente, mas considerando o forte desempenho defensivo da Napoli, esperamos que o atleta consiga acertar ao menos alguma finalização em direção ao gol.

Palpite 2 - Fiorentina x Napoli - Moise Kean mais de 0,5 chutes no alvo: 1.33 na KTO.

Napoli tem a melhor defesa da competição

A equipe da Napoli chega para este compromisso ostentando um dado invejável: eles são os donos da melhor defesa da liga, com apenas 12 gols sofridos em 18 jogos.

Do outro lado, a Fiorentina também se destaca por ter um sistema defensivo eficiente, tendo sofrido apenas 15 gols nas 18 rodadas iniciais.

Ou seja, podemos notar que ambos os times chegam para esse duelo apresentando uma média inferior a um gol por partida. Sendo assim, podemos esperar um jogo com a zaga se sobressaindo aos ataques.

Palpite 3 - Fiorentina x Napoli - Não para ambos marcam: 1.95 na KTO.