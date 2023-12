Palpite Everton x Manchester City - Campeonato Inglês - 27/12/23

Neste duelo da 19ª rodada da Premier League, o Everton recebe o Manchester City.

O confronto acontece no dia 27 de dezembro (quarta-feira), no Estádio Goodison Park, em Liverpool.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto do campeonato inglês.

Aposta Palpite Odd Resultado Manchester City vence 1.60 na Betano Jogador a marcar Haaland a qualquer momento 1.85 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 no primeiro tempo 2.57 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Os campeões do mundo retornam à Inglaterra

Ainda que tenha tropeçado em algumas de suas partidas mais recentes na Premier League, o Manchester City, campeão do mundo, surge como grande favorito para vencer o Everton.

Os mandantes do jogo estão atualmente na décima sexta posição, lutando para não cair. Enquanto isso, o time de Pep Guardiola buscará sua reação neste jogo para voltar a lutar pelo título.

Assim, considerando a disparidade do elenco e o fato de que o City não perde há 13 jogos para o Everton (desde 2016), é prudente acreditar em um triunfo dos Citizens.

Palpite 1 - Everton x Manchester City - Manchester City vence: 1.60 na Betano.

Haaland deve retornar ao time

Com Haaland se recuperando de lesão, o argentino Julián Álvarez ganhou algumas oportunidades na equipe, e correspondeu bem, marcando gols e construindo jogadas.

Contudo, é esperado que o norueguês retorne a campo neste duelo diante do Everton. E, considerando que o atleta não joga há algum tempo, sua fome de gols deve ser saciada neste confronto.

Haaland ainda é o artilheiro da Premier League com 14 gols. E, enfrentando a terceira defesa mais vazada do campeonato, o camisa nove certamente terá chances de deixar o dele.

Palpite 2 - Everton x Manchester City - Haaland marca a qualquer momento: 1.85 na Betano.

Manchester City vem sendo decisivo ainda no primeiro tempo

Nesta temporada, um fato positivo para o City chama atenção: pelo menos um gol foi marcado no primeiro tempo em 82% de todos os jogos realizados da equipe nesse período.

Ainda, para reforçar esse palpite, vale lembrar que o Everton sofreu gols do Manchester em todos os treze jogos mais recentes.

E, nas últimas duas vezes que o Manchester City esteve em campo, na semifinal e final do Mundial de Clubes, a equipe conseguiu resolver suas partidas ainda na etapa inicial.

Palpite 3 - Everton x Manchester City - Mais de 1,5 gols no primeiro tempo: 2.57 na Betano.