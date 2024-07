Palpite Estados Unidos x Uruguai - Copa América - 01/07/24

Após tropeço nas mãos do Panamá, o jogo da terceira rodada se tornou de vida ou morte para a Seleção Norte-Americana diante do líder do grupo.

Embora tecnicamente o Uruguai não esteja classificado para a próxima fase, apenas uma derrota por cinco ou mais gols o tiraria da liderança da chave, cenário altamente improvável.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Uruguai 2.99 na Parimatch Total de gols da partida Dois ou mais 1.43 na Parimatch Gol marcado no 1º tempo Sim 1.47 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Uruguai faz aquilo que se espera e muito mais

A Seleção Uruguaia não enfrentou adversários de primeiro nível na Copa América até o momento, mas diante de seus oponentes venceu de forma dominante, exercendo toda sua superioridade técnica.

O outro favorito do grupo não conseguiu replicar o feito uruguaio, vencendo a Bolívia por um placar mais magro e sofrendo uma surpreendente derrota por 2-1 para o Panamá.

Embora exista a possibilidade do Uruguai realizar mudanças na sua equipe titular com praticamente duas mãos na vaga, ao mesmo tempo, nada é garantido. Independentemente dos onze que irem a campo escalados por Marcelo Bielsa, o nível de qualidade e desempenho credencia a Celeste a boas expectativas para esse jogo contra os donos da casa.

Palpite 1 - Estados Unidos x Uruguai - Vitória do Uruguai: 2.99 na Parimatch

Grupo com boa média de gols

Essa chave com Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia tem proporcionado jogos nos quais não faltam gols.

A Seleção comandada por Marcelo Bielsa balançou as redes oito vezes nas suas duas primeiras partidas na fase de grupos e as aparições dos Estados Unidos tiveram uma média de 2.5 gols.

Embora o desafio para ambas nesta terceira rodada seja o maior enfrentado na fase de grupos, o Uruguai tem um histórico recente de bons números contra seleções de maior renome.

A equipe comandada por Marcelo Bielsa marcou quatro gols no México em amistoso, dois na Argentina e dois no Brasil, ambos pelas Eliminatórias, vencendo esses três embates.

Palpite 2 - Estados Unidos x Uruguai - Dois gols ou mais na partida: 1.43 na Parimatch

Bons inícios geram confiança

Em duelos com uma disparidade muito grande, o cenário do gol que não sai pode causar tensão no favorito, algo que ficou no aparente no empate do Brasil contra a Costa Rica.

O Uruguai evitou essa situação marcando antes dos 20 minutos em cada uma de suas vitórias na Copa América, assim sacramentando bons começos que ditaram o ritmo do jogo.

Embora tenha eventualmente sofrido a virada diante do Panamá, os Estados Unidos também foram mais produtivos na primeira etapa de seus jogos, marcando todos os seus três gols no torneio antes do intervalo.

Palpite 3 - Estados Unidos x Uruguai - Pelo menos um gol marcado no primeiro tempo: 1.47 na Parimatch