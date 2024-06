Palpite Estados Unidos x Bolívia - Copa América - 23/06/24

Diferentemente do cenário na maioria dos torneios de seleções, a anfitriã desta Copa América não realizará o jogo de abertura da competição.

Disputando o Grupo B os Estados Unidos estrelam no domingo (23), às 19h, contra a Bolívia. Além dessas duas seleções, Uruguai e Panamá completam a chave.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória dos Estados Unidos e dois gols ou mais 1.36 na Betano Total de gols de uma equipe Bolívia não marcar 1.57 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Christian Pulisic 2.05 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Donos da casa carregam peso de favoritismo na estreia

EUA e Uruguai entram nessa chave como franco favoritos a avançarem devido a sua superioridade em relação a Panamá e Bolívia.

A derrota por 5-1 para a Colômbia representou um baita choque para a Seleção Norte Americana, mas foi a exceção em uma série de bons resultados recentes.

Além de conquistar o título da Liga das Nações da CONCACAF derrotando o México na decisão, os Estados Unidos apresentaram bastante perigo ao Brasil no empate por 1-1 no último jogo de preparação para a Copa América.

A Seleção Boliviana, no entanto, não partilha desse momento com alguns resultados positivos, vindo de duas derrotas nas quais sofreu três gols em cada e com um olhar mais amplo, sofreu dois ou mais gols em cinco das suas últimas seis partidas.

Palpite 1 - Estados Unidos x Bolívia - Vitória dos Estados Unidos e partida com pelo menos dois gols: 1.36 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção dos Estados Unidos deve ser a vencedora do confronto com a Bolívia. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Um gol em três jogos

A Seleção Boliviana foi prontamente despachada pela Colômbia no seu último amistoso antes da Copa América levando um 3-0 no Rentschler Field.

Nos seus três amistosos mais recentes a Bolívia marcou um único gol, tento que veio já nos momentos finais do que se tornou uma derrota por 3-1 para o Equador.

Redirecionando as atenções para o desempenho boliviano nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, foram marcados apenas quatro gols em seis jogos, sendo somente um longe da altitude de La Paz.

Palpite 2 - Estados Unidos x Bolívia - Bolívia não marcar: 1.57 na Betano.

Christian Pulisic na beira do top 5

Apesar de sua jovem idade, o líder técnico dessa Seleção Norte Americana está a um gol de entrar no top 5 de maiores artilheiros da história de seu país.

O gol marcado contra o Brasil foi o 29º do ponta do Milan com a camisa dos Estados Unidos em 68 aparições.

A média de gols por jogo de 0.43 de Pulisic é superior a de todos os outros cinco atletas acima dele na lista.

Palpite 3 - Estados Unidos x Bolívia - Christian Pulisic marcar a qualquer momento: 2.05 na Betano.