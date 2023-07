Palpite Espanha x Zâmbia – Copa do Mundo Feminina – 26/7/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Espanha e Zâmbia na Copa do Mundo Feminina.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Espanha e Zâmbia pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina.

Aposta Palpite Odd Resultado Espanha vencer 1.01 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2.5 gols 1.10 na bet365 Ambas equipes marcam Não 1.22 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Espanha é a grande favorita

A Espanha é uma das favoritas à conquista do título e não deve ter dificuldades para superar a Zâmbia, uma das oito seleções estreantes em Copas do Mundo.

A seleção zambiana tem um elenco com muito potencial, mas é frágil tecnicamente, o que faz pesar ainda mais sua falta de experiência.

Perante uma equipe espanhola conhecida por sua força atacante e alta produção ofensiva, se esperam muitos gols e uma fácil vitória de La Roja, que quer aumentar seu saldo de gols para atacar a liderança da chave.

Palpite 1 - Espanha x Zâmbia - Espanha vencer: 1.01 na bet365.

Goleada é esperada

Mesmo que ignoremos os cinco gols sofridos pela Zâmbia no jogo de estreia na Copa 2023, se espera um resultado final bem alargado para este encontro.

A Fúria Roja não só chegou em vantagem no placar em todos os últimos sete jogos disputados, como marcou um incrível total de 24 gols nas últimas cinco partidas.

E analisando os jogos recentes das zambianas, os números também são altos, já que as últimas seis partidas da seleção africana terminaram com pelo menos cinco gols no placar, dos quais 1,66 em média saíram dos pés das Rainhas do Cobre.

Palpite 2 - Espanha x Zâmbia - Mais de 2.5 gols: 1.10 na bet365.

Gols da Seleção da Zâmbia não são esperados

Na estreia nesta Copa do Mundo Feminina, a Zâmbia não conseguiu sequer uma finalização frente ao Japão e não se espera muito melhor no jogo desta quarta-feira.

Apesar do talento da atacante zambiana Barbra Banda, que se destacou nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, as Rainhas do Cobre não devem conseguir vazar a sólida defesa espanhola.

Nos últimos cinco encontros da Fúria Roja, entre oficiais e amistosos, suas redes permaneceram invictas sem sofrer nenhum gol.

Palpite 3 - Espanha x Zâmbia - Ambas as equipes marcam - Não: 1.22 na bet365.