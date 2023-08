Palpite Espanha x Suécia – Copa do Mundo Feminina – 15/8/2023

Espanha e Suécia são duas candidatas para vencer a competição e vão brigar por um lugar na final.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre a Espanha e a Suécia, referente às semifinais da Copa do Mundo Feminina, esta terça-feira.

Aposta Palpite Odd Resultado final Empate 3.25 na Betano Seleção que se qualifica Suécia 2.37 na Betano Método de qualificação Suécia nos pênaltis 10.25 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Espanha irregular

A seleção da Espanha está fazendo uma Copa do Mundo muito irregular. Começou bem com duas vitórias que lhe possibilitaram ser a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final.

Na última rodada da fase de grupos, talvez demasiado relaxadas pela passagem assegurada, foram arrasadas pelo Japão de 4 a 0 e, assim, ficaram em segundo lugar do grupo.

Nas oitavas contra a Suíça, fizeram uma goleada por 5 a 1. Mas, nas quartas, sobreviveram no tempo regulamentar com um empate de 1 a 1 e conseguiram eliminar a Holanda na prorrogação, marcando mais um gol.

As espanholas têm o favoritismo, mas vão enfrentar uma Suécia muito regular que já surpreendeu neste torneio. Assim, esperamos um empate no tempo regulamentar.

Palpite 1 - Espanha x Suécia – Resultado Final - Empate: 3,25 na Betano.

Suecas avançando seguras

A Suécia chegou às semifinais com resultados muito mais regulares. Na fase de grupos venceu os seus três jogos, de virada contra a África do Sul, por 2-1, de goleada contra à Itália, 5-0, e segura contra a Argentina, 2-0.

Mas a surpresa veio nas oitavas de final. Travaram a bicampeã mundial, a seleção dos Estados Unidos, em 120 minutos e decidiram a passagem nos pênaltis.

À chegada a esta competição, as americanas eram a grandes favoritas, mas não passaram contra as suecas, mesmo dominando o jogo.

O nosso palpite para esta terça-feira vai para um desenvolvimento semelhante contra a Espanha.

Palpite 2 - Espanha x Suécia – Quem se qualifica - Suécia: 2,37 na Betano.

Suécia tem qualidade

Nas quartas de final, a Suécia enfrentou o único time que também venceu os quatro primeiros jogos, o Japão. As nipônicas eram as únicas, nas quartas de final, com um título na Copa do Mundo.

Uma vez mais, sem ser favorita, a Suécia venceu, de 2 a 1, e mostrou novamente que, mesmo sem grandes estrelas, tem um time forte.

Para esta terça-feira, esperamos um domínio da Espanha, mas a Suécia tem tudo para aguentar a pressão e sobreviver, até os 120 minutos, resolvendo depois nos pênaltis.

Palpite 3 - Espanha x Suécia – Método de qualificação – Suécia nos pênaltis: 10,25 na Betano.