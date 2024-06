Palpite Espanha x Itália - Eurocopa - 20/6/24

Na quinta-feira (20), a Seleção Espanhola enfrenta a Itália pela segunda rodada do Grupo B na Euro 2024.

Confira os palpites selecionados por nossos editores para esse embate que será realizado no Veltins-Arena, em Gelsenkirchen.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.15 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.87 na Betano Equipe com mais escanteios Espanha 1.60 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

O empate é o resultado mais comum do confronto

Essas duas seleções se encontraram em 38 partidas, das quais a Itália venceu 10, a Espanha 12 e o empate foi o resultado mais comum, sendo 16.

Embora a Espanha vivencie uma grande fase, a Itália é a atual campeã da Euro e conseguiu um bom resultado na primeira rodada.

Dessa forma, e analisando que os últimos três confrontos diretos foram altamente equilibrados, com uma vitória para cada e um empate, acreditamos que esse também pode ser um jogo muito parelho.

Palpite 1 - Espanha x Itália - Empate: 3.15 na Betano.

Ambos podem se expor

Em um grupo complicado como esse, e analisando que são apenas três jogos nesta fase, perder pontos na segunda rodada pode influenciar em uma possível eliminação.

Com isso em mente, as duas equipes estarão atentas e pressionando as defesas na tentativa de achar o caminho das redes.

Ainda, para embasar o palpite, a Espanha marcou em seus últimos quatro jogos, enquanto a Itália marcou em quatro de seus últimos cinco compromissos.

Palpite 2 - Espanha x Itália - Sim para ambos marcam: 1.87 na Betano.

Espanha deve ser mais propositiva

Por mais que acreditemos em um empate nesta partida, a Espanha tem um estilo de jogo mais ofensivo, e por isso deve tomar as iniciativas no confronto.

Nas últimas sete partidas oficiais da Seleção Espanhola, em todas elas a equipe terminou a partida sendo vencedora no número de escanteios.

Agora, enfrentando uma Itália famosa por jogar defensivamente, esse padrão pode voltar a se repetir nessa partida.

Palpite 3 - Espanha x Itália - Espanha mais escanteios: 1.60 na Betano.