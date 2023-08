Palpite Espanha x Inglaterra – Copa do Mundo Feminina– 20/8/23

Espanha e Inglaterra disputam a final da Copa do Mundo Feminina. É a primeira vez das duas seleções nesta etapa da competição.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre a Espanha e a Inglaterra, referente à final da Copa do Mundo Feminina, neste domingo.

Espera-se um jogo muito emocionante e equilibrado entre dois times que têm praticamente o mesmo favoritismo.

Aposta Palpite Odd Para vencer a taça Inglaterra 1.95 na Betano Ambas equipes marcam Sim 2.00 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Equilíbrio é a nota dominante

Espanha e Inglaterra definem este domingo quem será a próxima campeã do mundo de futebol feminino.

Estas duas seleções nunca haviam chegado à final de uma Copa do Mundo Feminina, mas foram os times mais regulares deste torneio.

As espanholas e as inglesas tiveram percursos regulares, com pequenos deslises que não complicaram o caminho até à final.

Do lado da Fúria, a derrota de 4 a 0 contra o Japão, na terceira rodada da fase de grupos, deixou dúvidas, mas tinha já garantido a passagem às oitavas de final e relaxou um pouco.

Para as Leoas, foi a decisão nas oitavas contra a Nigéria, que só ficou definida nos pênaltis. A equipe africana era a zebra e quase surpreendeu.

No geral, a Inglaterra foi mais regular, não perdeu nenhum jogo, ficou no zero a zero em um e sofreu apenas três gols.

A Espanha tem o melhor ataque com 17 gols, mas sofreu sete, quatro deles na derrota contra o Japão.

Assim, o nosso palpite para quem vai vencer a competição vai para a Inglaterra, mas tudo pode acontecer.

Palpite 1 - Espanha x Inglaterra – Para vencer a Taça - Inglaterra: 1,95 na Betano.

Espanha vacilou um pouco

A seleção espanhola tem um ataque forte, mas sempre que encontrou times mais organizados, vacilou.

Aconteceu contra o Japão, com a derrota pesada de 4 a 0, e com a Holanda e Suécia.

Contra as holandesas só conseguiram a vitória de 2 a 1 na prorrogação, e contra a suecas, também venceram de 2 a 1, já perto do final.

A força atacante da Fúria espanhola, com a boa organização das inglesas, sugere que ambos os times podem marcar.

Palpite 2 - Espanha x Inglaterra – Ambas as equipes marcam - sim: 2,00 na Betano.

Regresso de Lauren James

Uma das grandes motivações para a final na seleção inglesa é o regresso da jovem atacante Lauren James, que cumpriu dois jogos de castigo após ser expulsa contra a Nigéria.

A jovem inglesa vinha sendo uma das jogadoras de maior produtividade, a marcar e a dar assistências, até ser expulsa. Dessa forma o seu regresso é motivador.

As Leoas começaram lentamente, com duas vitórias de 1 a 0 contra o Haiti e Dinamarca. Golearam a modesta China de 6 a 1 e quase foram surpreendidas nas oitavas pelas nigerianas.

Contra a Colômbia mostraram a sua excelente organização e afastaram com autoridade a Austrália, provando que têm tudo para juntar a conquista da Copa do Mundo à Eurocopa de 2022.

Veremos no gramado dois times que sabem e gostam de atacar, com as inglesas mais fortes na defesa, mas com menos um dia de descanso.

O nosso terceiro palpite vai para mais de 2,5 gols. O resultado correto de 2 a 1 para a Inglaterra é o mais provável, na nossa opinião.

Palpite 3 - Espanha x Inglaterra – Mais de 2,5 gols: 2,50 na Betano.