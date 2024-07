Palpite Espanha x França - Eurocopa - 09/7/24

Pela semifinal do torneio europeu, a seleção da Espanha encara a seleção da França nesta terça-feira (09) às 16h.

Confira, portanto, três dicas que nossos especialistas em apostas providenciaram para esse duelo que será realizado na Arena de Munique, localizada em Munique.

Aposta Palpite Odd Resultado primeiro tempo Empate 1.93 na F12 Bet Momento que o jogo será resolvido Prorrogação 5.70 na F12 Bet Time a se classificar Espanha 1.74 na F12 Bet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da F12 Bet.

Um jogo de cautela nos momentos iniciais

As partidas de mata-mata na Eurocopa vêm sendo caracterizadas pela disputa parelha entre todas as seleções que se classificaram para essas fases.

Nos quatro jogos das quartas de final realizados na semana passada, três deles ficaram empatados na etapa inicial, incluindo os jogos que tiveram França e Espanha.

A França, para se ter uma ideia, empatou no primeiro tempo em seus últimos quatro jogos. Sendo assim, acreditamos que isso deva ocorrer novamente diante dos espanhóis.

Palpite 1 - Espanha x França - Empate no primeiro tempo: 1.93 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, Espanha e França devem terminar empatadas no tempo regular na semifinal da Eurocopa 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

O jogo pode se arrastar para além do tempo regulamentar

Além do empate no primeiro tempo, três dos quatro jogos das quartas de final da Euro terminaram o tempo regulamentar com igualdade no placar.

Sendo assim, ver os jogos indo para mais dois tempos de quinze minutos neste torneio tem sido algo bastante comum.

Nesse sentido, considerando a paridade de Espanha e França, e considerando que ambos já foram para prorrogação na fase anterior, acreditamos que eles podem novamente levar este jogo para ser decidido no tempo extra.

Palpite 2 - Espanha x França - Jogo resolvido na prorrogação: 5.70 na F12 Bet.

Espanha favorita para ir à final

A Espanha é a única seleção que continua com 100% de aproveitamento neste campeonato. Sendo assim, é favorita para o título.

Além dos resultados obtidos, os espanhóis são também quem mais vem apresentando um estilo de jogo envolvente.

Dessa forma, e duelando contra uma França que ainda não demonstrou em campo seu potencial, acreditamos na ‘La Roja’ para avançar para a fase final da Eurocopa.

Palpite 3 - Espanha x França - Espanha se classifica: 1.74 na F12 Bet.