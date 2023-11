Palpite Dortmund x Bayern - Bundesliga - 4/11/23

Descubra os melhores palpites para apostar em Borussia Dortmund x Bayern de Munique, na Bundesliga.

O Gigante da Baviera sofreu uma chocante eliminação na Copa da Alemanha, perdendo para o Saarbrucken da terceira divisão, e agora se foca em manter o ritmo do Bayer Leverkusen na briga pela liderança, visitando o Dortmund.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para o jogo deste domingo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Bayern de Munique 1.82 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Harry Kane 1.65 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Harry Kane 2.25 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Dortmund tem tabu contra o Bayern

Desde os tempos de Jurgen Klopp, o Dortmund tem sido o desafiante ao Bayern mais consistente dentro da Alemanha. Inclusive a equipe é a última a destronar o Bayern na Bundesliga.

Contudo, em anos recentes o Bayern de Munique não vem encontrando dificuldades em despachar o Dortmund nos confrontos diretos.

A última vitória sobre o Bayern veio na Supercopa da Alemanha em 2019. Desde então foram realizados 10 jogos, com nove vitórias do Gigante da Baviera. Por isso, um bom palpite é a vitória do Beyern.

Palpite 1 - Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Vitória do Bayern: 1.82 na Betano.

Kane esteve ausente no fracasso do meio de semana

Thomas Tuchel escalou uma equipe com várias mudanças pela Copa da Alemanha, mas lançou vários jogadores de peso no segundo tempo, entre eles, porém, não esteve o nome de Kane.

O Gigante da Baviera sentiu a falta de Kane, que só está atrás de Serhou Guirassy na artilharia da Bundesliga.

Em apenas 9 jogos, Kane já marcou 12 vezes, isto só no Campeonato Alemão, sem contar seus outros dois gols na Champions League.

O centroavante inglês está se sentindo em casa em Munique, e os números mostram isso, tendo anotado um hat-trick na rodada passada, em goleada por 8-0 sobre o Darmstadt.

Palpite 2 - Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Harry Kane marcar a qualquer momento: 1.65 na Betano.

Além de artilheiro, Kane também é excelente garçom

Os gols chamam bastante a atenção, mas o impacto de Kane se estende em vários outros aspectos do jogo do Bayern de Munique.

Nesta Bundesliga, ninguém contribuiu diretamente para mais gols do que Kane.

Além dos 12 que o centroavante inglês marcou, ele também distribuiu cinco assistências, atrás apenas de Xavi Simmons no quesito.

Palpite 3 Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Harry Kane para distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.25 na Betano.