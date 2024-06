Palpite Dinamarca x Inglaterra - Eurocopa - 20/6/24

Na quinta-feira (20), às 13h, a Seleção Inglesa enfrenta a Dinamarca pela segunda rodada do Grupo C na Euro 2024.

Confira os palpites selecionados por nossos editores para esse embate que será realizado no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Aposta Palpite Odd Resultado Inglaterra vence 1.70 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Harry Kane 2.12 na Betano Gols Mais/Menos Inglaterra mais de 1,5 1.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Inglaterra favorita no Grupo C

Os ingleses chegam como um dos favoritos para vencer a Eurocopa, sendo assim, também são os favoritos para triunfar nesta chave.

Na primeira partida por esta competição, a Inglaterra não conseguiu mostrar todo seu potencial e venceu a Sérvia por apenas 1 a 0.

Agora, sem o nervosismo da estreia e por ter um dos elencos mais fortes do torneio, os ingleses devem impor o favoritismo e conquistar a vitória.

Palpite 1 - Dinamarca x Inglaterra - Inglaterra vence: 1.70 na Betano.

O artilheiro inglês pode decidir

Atuando pelo Bayern de Munique, embora não tenha conquistado títulos, Kane teve uma temporada invejável, marcando muitos gols.

Em números totais na temporada, Harry Kane marcou 44 gols em 45 jogos realizados pelo clube alemão, totalizando 0,97 por confronto.

Ainda, é importante considerar que o atacante em questão é o maior artilheiro da seleção da Inglaterra, tendo 63 gols anotados.

Palpite 2 - Dinamarca x Inglaterra - Kane marca a qualquer momento: 2.12 na Betano.

Inglaterra com um ataque qualificado

A seleção inglesa não se limita apenas ao já mencionado Harry Kane, a equipe tem muitos outros atletas altamente prolíficos, como Bellingham, Cole Palmer, Saka e Watkins.

Na Euro de 2020, Inglaterra e Dinamarca tiveram seus caminhos cruzados, naquela ocasião, os vencedores foram os ingleses, que marcaram dois gols e sofreram um.

Dada a circunstância do duelo, a disparidade técnica e o momento vivenciado pelos dois times, acreditamos na Inglaterra marcando pelo menos dois gols no jogo, tal como na última Euro.

Palpite 3 - Dinamarca x Inglaterra - Inglaterra mais de 1,5 gols: 1.90 na Betano.