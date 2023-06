Palpite Cuiabá x Santos – Campeonato Brasileiro – 2/7/23

Confira os melhores palpites para o jogo entre Cuiabá x Santos pela 13ª rodada do Brasileirão 2023

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Cuiabá e Santos pela 13ª rodada do Brasileirão 2023.

Chance Dupla – Cuiabá ou Empate: 1.28 na bet365

1.28 na bet365 Menos de 2.5 gols: 1.47 na bet365

1.47 na bet365 Cuiabá Para Ganhar uma das Partes: 1.72 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Saiba mais sobre o código bônus bet365

Confira o PIX bet365

Veja a análise sobre a bet365 Brasil

Chance dupla é opção no jogo

Normalmente o mando de quadra dita o favorito, mas o Cuiabá não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos em casa para o Brasileirão.

No entanto, o Santos não sabe o que é vencer há já dez jogos em todas as competições, e já está eliminado da Copa Sul-Americana faltando uma rodada para fechar a fase de grupos.

Analisando o retrospecto, o Cuiabá não venceu o Peixe nos últimos três jogos, e a última partida terminou com zero a zero no placar.

Por todas essas razões, a aposta no mercado da Chance Dupla para que o time mandante pontue reduz o risco de um resultado imprevisível.

Palpite 1 - Cuiabá x Santos - Chance Dupla – Cuiabá ou Empate: 1.28 na bet365.

Poucos gols são esperados

Ambos os times marcaram em média menos de um gol pelo Brasileirão esta temporada, com o Dourado acertando a rede adversária apenas nove vezes e o Peixe 11.

Aliás, se analisarmos os últimos cinco jogos em todas as competições, o Santos tem quatro tentos marcados, enquanto o Cuiabá tem apenas três.

Tendo em consideração o fraco aproveitamento atacante dos dois times, se espera um jogo conservador para tentar manter a rede inviolada e por um isso um placar de resultado baixo.

Palpite 2 - Cuiabá x Santos - Menos de 2.5 gols: 1.47 na bet365.

Apoio da torcida faz diferença

Estatisticamente, o Cuiabá vence o primeiro tempo em 28% das suas partidas, e, frente a um adversário direto na tabela, a expectativa é de que o time vá para cima do Peixe para buscar o gol desde início.

Além disso, dos 15 confrontos que disputou na Arena Pantanal este ano em todas as competições, o Dourado balançou as redes adversárias pelo menos uma vez ainda no primeiro tempo.

Sem o técnico António Oliveira, que recebeu cartão vermelho na última partida, mas com o apoio da sua torcida, o time está bem cotado para vencer uma das partes deste jogo.

Palpite 3 - Cuiabá x Santos - Cuiabá Para Ganhar uma das Partes: 1.72 na bet365.