Palpite Cuiabá x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 21/07/24

Sem saber o que é uma vitória fora do Maracanã no Brasileirão, o Fluminense viaja até o centro-oeste para enfrentar o Dourado na Arena Pantanal.

Confira os nossos palpites para esse embate entre Fluminense e Cuiabá pela 18ª rodada do Brasileirão

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.05 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.57 na Betano Total de chutes 25 ou menos 2.00 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Dourado divide o foco em semana decisiva

Enquanto o Fluminense não entra em campo desde o dia 11 de julho, quando empatou com o Criciúma, o Cuiabá vem de longa viagem recente.

A equipe mato-grossense realizou o jogo de ida do confronto eliminatório pela Sul-Americana diante do Palestino na última quinta-feira (18), partida disputada no Chile que também terminou em empate

Embora a campanha do Cuiabá seja bem melhor na Série A, essas duas equipes não apresentam grandes números no quadro desse jogo. O Flu não venceu fora de casa e o Dourado tem apenas um triunfo como mandante.

Palpite 1 - Cuiabá x Fluminense - Empate: 3.05 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Fluminense e Cuiabá deve ficar no empate na disputa no Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Arena Pantanal, palco de poucos gols

A casa do Cuiabá, que obteve vitórias marcantes na temporada passada, apresenta números diferentes em 2024.

Em oito jogos, a Arena Pantanal recebe uma média exata de dois gols por jogo, sete do Dourado e nove de equipes visitantes.

Os números do Cuiabá são turbinados por um ponto bem atípico, o triunfo por 5-0 diante do Fortaleza, seguindo longe de uma produção no ataque consistente em seus domínios.

Palpite 2 - Cuiabá x Fluminense - Dois gols ou menos: 1.57 na Betano.

Baixa produção ofensiva se justifica em outros números

As duas equipes que menos finalizam no Brasileirão se encontrarão neste duelo em Cuiabá. Juntos, Dourado e Flu possuem uma média de chutes por jogo de 21.6.

Obviamente há como uma equipe ir bem mesmo que não finalize com tanta frequência, o Botafogo é 16º no ranking e tem o melhor ataque da competição. Porém, isso se passaria por uma eficiência que nenhum desses times apresenta.

O Cuiabá não só é o último colocado em finalizações como também acerta o alvo menos que qualquer equipe na Série A.

Na sua partida mais recente, empate com o Palestino por 1-1, o Dourado teve quatro arremates, dois no alvo adversário.

Palpite 3 - Cuiabá x Fluminense - 25 chutes ou menos: 2.00 na Betano.