Palpite Cuiabá x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 20/11/24

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Cuiabá e Flamengo se encontram para um duelo de suma importância para o campeonato.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (20 de novembro), às 19h, na Arena Pantanal, localizada em Cuiabá. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.90 na Parimatch Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.50 na Parimatch Placar exato Flamengo 1 x 0 Cuiabá 5.50 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Flamengo tem um elenco muito mais qualificado

Ainda que o Flamengo, em tese, já tenha cumprido seus objetivos na temporada, a equipe visa fechar o ano o mais alto possível na tabela.

Do outro lado, o Cuiabá segue em momentos decisivos, visto que está diretamente ligado na luta contra o rebaixamento.

Neste caso, considerando a disparidade dos elencos e o fato do Flamengo não perder há sete jogos, vemos os cariocas como favoritos.

Palpite 1 - Cuiabá x Flamengo - Flamengo vence: 1.90 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cuiabá x Flamengo pelo Brasileirão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Jogos recentes do Cuiabá tem tido poucos gols

O time do Cuiabá tem participado de partidas na qual o número final de gols tem sido bastante modesto. E isso pode voltar a acontecer diante do Flamengo.

Os últimos cinco jogos do Dourado tiveram menos de 1,5 gols, com três dessas partidas tendo o empate por 0 a 0 como resultado final.

Do lado flamenguista, algo similar aconteceu em seus últimos três jogos, visto que todas essas partidas tiveram menos de 1,5 gols (duas vitórias por 1 a 0 e um empate por 0 a 0).

Palpite 2 - Cuiabá x Flamengo - Menos de 1,5 gols: 2.50 na Parimatch.

Flamengo pode vencer pelo placar mínimo

Com base no que comentamos no palpite anterior, acreditamos que essa será uma partida com poucos gols, tal como foi nos dois triunfos mais recentes do Flamengo.

Ainda que a disparidade técnica seja gigante, o Cuiabá tem demonstrado resistência contra ataques fortes, conseguindo, até certo ponto, segurar o ímpeto adversário.

Outro ponto para se observar é que das 16 derrotas do time mato-grossense no campeonato, 7 delas foram pelo placar exato de 1 a 0, o resultado mais comum em suas derrotas.

Palpite 3 - Cuiabá x Flamengo - Placar exato Flamengo 1 x 0: 5.50 na Parimatch.