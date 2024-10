Palpite Cuiabá x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 28/10/24

Duas equipes atualmente na zona de rebaixamento, Cuiabá e Corinthians medem forças na Arena Pantanal.

Duas equipes atualmente na zona de rebaixamento, Cuiabá e Corinthians medem forças na Arena Pantanal.

Confira os nossos palpites para esse embate, cujo resultado é de suma importância para todos os clubes brigando na parte de baixo da tabela.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 2.45 na Blaze Total de gols de uma equipe Cuiabá ter menos de 1.5 1.31 na Blaze Total de cartões Mais do que 5.5 1.45 na Blaze

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Blaze.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Timão apresenta competitividade contra equipes fortes

O histórico recente do Corinthians, com uma vitória e três empates por todas as competições, pode não ser brilhante, todavia se trata de uma invencibilidade de quase um mês.

A única vitória do Timão neste período veio contra o Athletico-PR, que encara uma fase bem ruim, mas a equipe paulista teve apresentações interessantes diante de Internacional e Racing, por exemplo, Inter que briga por G6.

Nos dois confrontos contra atuais membros do Z4 no segundo turno, o Timão somou seis pontos, aplicando 5-2 no Furacão e 3-0 no Atlético-GO.

Palpite 1 - Cuiabá x Corinthians - Vitória do Corinthians: 2.45 na Blaze

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cuiabá x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Dourado tem o segundo pior ataque

Apenas o lanterna Atlético-GO balançou as redes com menor frequência do que o Cuiabá e seus 25 gols em 30 jogos.

Em mais da metade de seus 15 jogos em casa, o Cuiabá deixou os gramados sem balançar as redes e em apenas três ocasiões marcou múltiplas vezes.

Pegando o histórico entre esses dois times, o Dourado não marca dois ou mais gols numa partida contra o Timão desde novembro de 2021.

Palpite 2 - Cuiabá x Corinthians - Cuiabá marcar no máximo um gol; 1.31 na Blaze

Timão é o mais advertido da Série A

Tendo a proeza de terminar o seu último clássico com dois homens a menos, o Corinthians está acostumado a receber muitos cartões.

Contando apenas amarelos, a equipe atualmente comandada por Ramón Díaz foi advertida 92 vezes, maior marca da competição ao lado do Fluminense.

A última partida do Corinthians pelo Brasileirão, vitória contra o Furacão, terminou com sete cartões, quatro para a equipe alvinegra e três para o Athletico-PR.

Palpite 3 - Cuiabá x Corinthians - Mais do que 5.5 cartões: 1.45 na Blaze