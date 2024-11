Palpite Cuiabá x Bahia - Campeonato Brasileiro - 30/11/24

Confira os nossos palpites para esse confronto da reta final do Brasileirão, o penúltimo do Dourado em casa na competição.

Duas equipes sem muito o que celebrar dentro de seus respectivos objetivos nas últimas semanas, Bahia e Cuiabá se encontram na Arena Pantanal.

Confira os nossos palpites para esse confronto da reta final do Brasileirão, o penúltimo do Dourado em casa na competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Total de gols do primeiro tempo Menos do que 1.5 1.33 na Betano Equipe com mais escanteios Bahia 1.62 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Falta de confiança anda pesando para o Bahia

Teoricamente, a vantagem do Tricolor Baiano nesse duelo é bem significativa, mas o roteiro de rodadas recentes aponta a alta probabilidade de equilíbrio no placar final.

O Cuiabá tem conseguido dificultar a vida de equipes até superiores ao próprio Bahia, tirando pontos do Botafogo e quase fazendo o mesmo contra o Flamengo.

Da mesma maneira, o Bahia não tem feito valer a sua superioridade diante de outros oponentes brigando na parte de baixo da tabela, o caso de seu empate com o Athetico-PR na última rodada.



Palpite 1 - Cuiabá x Bahia - Empate: 3.30 na Betano.

Gols e Cuiabá, uma combinação rara

O Dourado tem apenas uma partida na qual foram marcados mais do que três gols em suas últimas 10 aparições, a derrota para o Flamengo por 2-1.

Cinco dos seis gols mais recentes em jogos do Cuiabá foram marcados na etapa complementar, com exceção do gol de pênalti de Memphis Depay na vitória por 1-0 do Corinthians no mês passado.

A equipe do Bahia, que também sofre ofensivamente nas últimas semanas, ficou sem marcar em 10 dos seus 17 compromissos fora de casa na competição.



Palpite 2 - Cuiabá x Bahia - Menos do que 1.5 gols no primeiro tempo: 1.33 na Betano.

Cenário do jogo é bem claro

Independente do resultado, a expectativa em torno do ritmo desse confronto é bem clara, com equipes absolutamente distintas na sua maneira de jogar.

O Bahia tem a terceira maior média de posse de bola em toda a competição, atrás apenas de Atlético-MG e São Paulo, já o Cuiabá é o 18º no ranking.

Normalmente atacando bem menos do que os seus oponentes, o Cuiabá não tem mais escanteios do que o seu adversário em um jogo desde o mês passado.

Palpite 3 - Cuiabá x Bahia - Bahia ser a equipe com mais escanteios: 1.62 na Betano.