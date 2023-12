Palpite Cuiabá x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Saiba os melhores palpites para as apostas em Cuiabá x Athletico-PR , na última rodada do Brasileirão.

Duas equipes já garantidas na próxima Copa Sul-Americana do próximo ano, Cuiabá e Athletico-PR procuram encerrar a temporada em um tom positivo.

Apesar de não possuírem uma possibilidade de Libertadores, ambas as equipes ainda brigam por posições melhores no meio da tabela nesta 38ª rodada.

Aposta Palpite Odd Duple chance e total de gols Athletico-PR ou empate e partida com pelo menos dois gols 2.00 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.95 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Vitor Roque 3.00 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Cuiabá não vence há três rodadas

A equipe mato-grossense cumpriu seu objetivo principal, terminando esta competição sem correr maiores riscos de um rebaixamento.

Contudo, o fim de campeonato não traz resultados muito positivos, com apenas um ponto somado nas três rodadas mais recentes.

Em contrapartida, o Furacão não é derrotado há pouco mais de um mês, quando perdeu por 1-0 para o Palmeiras, embora tenha acumulado muitos empates nos jogos mais recentes.

Nesta sequência de invencibilidade, quatro dos cinco jogos do Furacão terminaram com pelo menos dois gols marcados.

Palpite 1 - Cuiabá x Athletico-PR - (chance dupla e total de gols) Empate ou vitória do Athletico-PR e partida com pelo menos dois gols: 2.00 na KTO.

Cuiabá sofre gols em maioria de jogos em casa

Durante este segundo turno, o Cuiabá realizou nove jogos em seus domínios, e não tem um grande retrospecto, sofrendo gols em sete ocasiões.

Nas suas duas partidas mais recentes, enfrentando o Inter em casa e o Fla fora, o Cuiabá sofreu quatro gols.

Já o Furacão balançou as redes em suas duas últimas partidas como visitante, mas também foi vazado, empatando ambas por 1-1.

Palpite 2 - Cuiabá x Atbletico-PR - Sim para ambas as equipes marcarem: 1,95 na KTO.

Artilheiro do Furacão na temporada já marcou em retorno

Vitor Roque ficou de fora por um longo período por lesão, mas mesmo assim é o principal goleador do Furacão no Brasileirão.

O camisa 9 retornou na 35ª rodada, saindo do banco contra o Vasco em empate sem gols, e marcou no primeiro jogo como titular após seu retorno, no 1-1 com o Cruzeiro na rodada seguinte.

Em 25 jogos no Campeonato Brasileiro, e apenas 19 atuações como titular, Vitor Roque marcou 12 gols.

Palpite 3 - Cuiabá x Athletico-PR - Vitor Roque marcar a qualquer momento: 3.00 na KTO.