Palpite Cruzeiro x América-MG - Campeonato Mineiro - 15/2/24

Dois dos principais candidatos a interromper a sequência de títulos do Galo medem forças. Aqui estão nossos palpites para este duelo no Mineirão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Cruzeiro 1.82 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.00 na Betano Total de gols de uma equipe Cruzeiro marcar dois ou mais 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Raposa impressionou em primeiro jogo grande

Enfrentando a equipe mais talentosa do estado e atuando fora de casa, o time do Cruzeiro foi muito bem diante do Galo na terceira rodada do Mineirão.

Os comandados de Nicolás Larcámon venceram por 2-0 na Arena MRV, contando com com gols de Ivaldo e João Pedro.

Embora o América-MG venha de vitória em casa, o Coelho decepcionou em seu jogo mais recente como visitante, ficando no 0-0 com o Itabirito.

Palpite 1 - Cruzeiro x América-MG - Vitória do Cruzeiro: 1.82 na Betano.

Ambos marcaram no confronto mais recente

Cruzeiro e América-MG se enfrentaram em cinco ocasiões na temporada passada, sendo duas pelo Brasileirão e três no Campeonato Mineiro.

Em dois dos três jogos mais recentes, ambas as equipes marcaram pelo menos um gol.

O confronto do segundo turno do Brasileirão em 2023 terminou num empate em 1-1 na casa do Cabuloso.

Palpite 2 - Cruzeiro x América-MG - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.00 na Betano.

Cabuloso evoluiu contra Coelho no último Brasileirão

Após ser eliminado para o América-MG no último Campeonato Estadual, o Cruzeiro melhorou seu desempenho contra o rival no Brasileirão.

Em dois jogos contra o Coelho na Série A, a Raposa marcou cinco gols, incluindo uma goleada por 4-0 no primeiro turno.

Olhando para seu desempenho no atual estadual, o Cruzeiro fez dois gols em seu principal jogo, derrotando o Galo por 2-0.

Palpite 3 - Cruzeiro x América-MG - Cruzeiro marcar dois ou mais gols: 2.00 na Betano.